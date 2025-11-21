Ayuso apalea a Sánchez y a su fiscal condenado y advierte de la treta del marido de Begoña: «Prepara algo desquiciado»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, compareció este viernes 21 de noviembre de 2025, después de que el Tribunal Supremo condenara a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, dos años de inhabilitación por revelar información confidencial relacionada con su pareja, Alberto González Amador.

La líder popular ha recalcado que este 20 de noviembre pasará a la historia para la democracia en España porque «se ha condenado a un fiscal general del Estado por hechos propios de una dictadura».

En este sentido, Ayuso ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de “dinamitar la separación de poderes” con el fin de “atacar y dañar” al adversario político.