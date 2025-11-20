'BURBUJA'

Españoles… El Fiscal General del PSOE, condenado

Jaque a Pedro Sánchez: el Supremo condena a su fiscal general a dos años de inhabilitación

Si hay algo que reconocerle a Pedro Sánchez es que es capaz de generar situaciones inéditas en la historia de España. Tristemente, para mal.

El día de hoy, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de secretos a una inhabilitación de dos años, y tendrá que pagar una multa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En La Burbuja de este jueves, 20 de noviembre, abordamos este tema y otros de actualidad junto al abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán; el empresario Mariano Calabuig; y Solriente, Emperador del Movimiento Mundial Masculinista.

