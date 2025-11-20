¡Qué esperpento! El imputado Miguel Ángel Gallardo (PSOE) se victimiza en un mitin ante las denuncias de Manos Limpias: «Lo he pasado muy mal»

Un especialista en hacerse la víctima.

El imputado Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura en las elecciones del 21 de diciembre de 2025, se regaló un mitin en Mérida (Badajoz) en el que dedicó algunos minutos a gimotear por lo que él entiende una persecución despiadada de Manos Limpias y de los medios no afines al socialismo.

El que fuera máximo exponente de la Diputación de Badajoz comentó que:

Ahora que no nos escucha nadie, querido presidente, tengo que reconocer que la derecha ha fabricado una gran mentira que nos ha hecho daño, que a mí personalmente también me ha hecho daño. No sé si es casualidad o es estrategia que, justamente, un mes después de ser elegido secretario general y siete años después, siete años de que David entrara en la Diputación, una organización instrumental de extrema derecha pone una denuncia previo a artículos pagados por la Junta de Extremadura de pseudomedios que no lee nadie en Extremadura.

No tuvo empacho en ensalzar a David Sánchez, a pesar de todas las informaciones publicadas sobre su ausencia en el puesto de trabajo:

Es verdad que el daño a mi familia ha sido muy importante. ¿Qué pretendían? Desviarnos del camino, desviarnos de las convicciones, desviarnos en definitiva del proyecto político que el Partido Socialista tiene para esta región. Quien no sabe ganarte en las urnas, la derecha siempre lo hace, intenta destruirte utilizando los juzgados. Y es verdad, es verdad que personalmente lo he pasado mal, no por mí, por mi familia, por mis hijos, también por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha.

El esperpento final vino cuando quiso demostrar que él nunca tiró de enchufe ni tan siquiera con su propia hermana: