Los seis ‘agujeros’ en la defensa del hermano músico de Sánchez, que hacen sudar al marido de Begoña

El señalamiento del juicio al hermano de Pedro Sánchez, para el próximo mes de febrero en la Audiencia de Badajoz, reduce el margen de maniobra del amo del PSOE y complica la posibilidad de que convoque elecciones anticipadas en el primer semestre de 2026.

El calendario habla por sí mismo: David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, comparecerá ante el tribunal entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, justo dos meses después de las elecciones autonómicas en Extremadura.

Este no es solo un asunto judicial; es una cuestión política de gran relevancia. Junto a él se sentará Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato en esos comicios.

La Audiencia Provincial de Badajoz será el escenario donde se desarrollarán estas sesiones, que podrían extenderse a las tardes si así lo requiere el caso.

La elección de estas fechas no ha pasado desapercibida para los observadores políticos y los medios de comunicación.

Este juicio llega tras una campaña donde la oposición, especialmente el PP, ha centrado sus ataques en la “corrupción de los Sánchez”, justo cuando Gallardo busca revalidar su escaño en la región. Además, en el banquillo también estarán sentados varios cargos y exasesores implicados en la creación de una plaza pública supuestamente diseñada para favorecer al hermano del presidente.

Los seis agujeros que minan la defensa

La defensa de David Sánchez se encuentra en una situación precaria ante seis puntos vulnerables señalados por la instructora del caso, la magistrada Beatriz Biedma, que han sido expuestos en autos judiciales que han avivado la controversia:

Puesto “creado para él”

Según sostiene la instrucción, la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios fue concebida específicamente para David Sánchez, quien estaba al tanto de ello. Esto echa por tierra el argumento defensivo sobre un proceso abierto y objetivo. Simulación de legalidad

La magistrada afirma que el proceso selectivo, incluyendo una entrevista formal, sirvió únicamente para dar una falsa apariencia de legalidad a una decisión ya tomada previamente, lo que deslegitima la narrativa de un concurso transparente. Falta de concurrencia competitiva real

El auto judicial indica que la supuesta competencia fue ficticia, ya que el puesto se ajustó a las circunstancias personales y profesionales de Sánchez, distorsionando así el procedimiento regulado que defiende la parte acusada. Desempeño profesional bajo sospecha

A pesar de que la defensa argumenta que el trabajo realizado por Sánchez estaba plenamente justificado, los autos revelan irregularidades en su justificación y control del desempeño, con informes que apuntan hacia una supervisión deficiente y tareas poco definidas. Residencia y presencia: de La Moncloa a Portugal

Uno de los aspectos más llamativos es la contradicción sobre dónde residía realmente David Sánchez. Mientras su contrato justificaba su presencia en Badajoz, durante meses parece haber vivido en La Moncloa —donde su hermano ejerce como presidente— o incluso haber declarado estar en Portugal. Este hecho documentado por la investigación debilita notablemente su versión sobre el cumplimiento efectivo de sus funciones. Uso indebido de recursos y posibles incompatibilidades

El caso también presenta indicios sobre el uso inapropiado de recursos públicos para actividades ajenas al puesto desempeñado por Sánchez, lo cual podría complicar aún más su situación legal y abrirle las puertas a otras responsabilidades administrativas o penales.

¿A qué se arriesga el hermano de Pedro Sánchez?

La acusación popular está liderada por organizaciones como Manos Limpias, Vox y el PP, quienes piden tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Miguel Ángel Gallardo por delitos continuados relacionados con tráfico de influencias y prevaricación. Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado archivar el caso al considerar que no hay pruebas contundentes y que las acusaciones se basan más en “conjeturas e hipótesis”.

A pesar de esto, el proceso sigue adelante. Además del posible tiempo tras las rejas, David Sánchez podría enfrentarse a inhabilitación para ocupar cualquier puesto público o empleo relacionado con la administración. Esto representaría un duro golpe personal y familiar con repercusiones políticas significativas. Más allá del ámbito penal, este escándalo afecta seriamente a la imagen del Ejecutivo y alimenta las críticas opositoras sobre cómo se manejan las instituciones.

El entorno político: Gallardo y el aforamiento exprés

El juicio también tiene implicaciones institucionales relevantes. Tras dejar su cargo como presidente de la Diputación de Badajoz, Gallardo asumió como diputado autonómico, lo cual le otorga inmunidad judicial. Esta maniobra ha sido calificada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como un “fraude de ley” e “injustificable”. Sin embargo, la Audiencia Provincial mantiene su competencia sobre este proceso judicial, introduciendo un matiz inédito en lo referente a la justicia regional.

El PSOE extremeño enfrenta esta situación con su líder bajo presión y con las sombras del escándalo acechando tras unas elecciones recientes. En contraste, el PP ha anunciado que centrará su campaña electoral en exponer casos presuntamente irregulares relacionados con “enchufismo” y favoritismo vinculados al entorno cercano a Sánchez.

Un proceso judicial marcado por la presión mediática

La labor periodística ha jugado un papel esencial en este caso judicial; desde antes ya se habían publicado reportajes sobre irregularidades relacionadas con la creación del puesto destinado a David Sánchez. La atención mediática ha convertido este juicio en un fenómeno nacional con cobertura constante y filtraciones sobre los movimientos tanto de la defensa como de la Fiscalía.

Las sesiones comenzarán a las 10:00 horas y podrían extenderse hasta las 17:00, prometiendo ser un espectáculo judicial digno de atención. La defensa ha intentado cuestionar a los miembros del tribunal e impugnar legalmente varias pruebas presentadas, especialmente aquellas relacionadas con correos electrónicos obtenidos por parte de la Guardia Civil. Estos emails son fundamentales para sustentar muchas sospechas acerca del trato preferente.

Curiosidades y datos llamativos

El caso ha dado pie a situaciones insólitas; destacan las estancias simultáneas entre David Sánchez en La Moncloa mientras debía estar presente en Badajoz e incluso sus viajes documentados a Portugal.

Este juicio será pionero al sentar en el banquillo a un familiar directo del presidente del Gobierno acusado por presuntos delitos relacionados con corrupción durante una democracia.

Las sesiones generarán una expectación mediática sin precedentes en esta provincia; ya se han agotado acreditaciones para medios nacionales e internacionales.

La acusación popular incluye colectivos diversos lo cual origina un frente judicial transversal alrededor del caso.

El juicio contra David Sánchez no solo pone a prueba su estrategia defensiva; también marca un hito importante en el debate sobre ética pública y protección institucional dentro del contexto español. Un tema sin duda relevante que seguirá dando mucho que hablar más allá del recinto judicial pacense.