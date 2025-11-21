Si el Gobierno lo permite

¿Por qué el IMV crece un 135%?

Archivado en: Economía

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en uno de los indicadores más claros de que la economía española no va bien, por mucho que el Gobierno repita lo contrario.

Los datos oficiales del Ministerio de Inclusión son demoledores: el IMV vuelve a crecer con fuerza y ya cuesta 3.295 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025. Esto supone un incremento del 20,7 % respecto a 2024 y un 135 % más que en 2021. Un sistema que se concibió como una red de emergencia se está convirtiendo en una prestación estructural, síntoma evidente de que cada vez más familias no llegan a fin de mes.

Mientras el Gobierno presume de crecimiento, empleo récord y una economía en plena forma, la realidad social va por otro lado:

📌 Más hogares en pobreza o vulnerabilidad

📌 Más personas sin ingresos estables

📌 Más dependencia del Estado

📌 Más gasto estructural que pagarán las futuras generaciones

Si una economía fuera tan fuerte como dice el Gobierno, el IMV debería reducirse. Pero ocurre lo contrario. Y cuando la red asistencial crece más rápido que el PIB, que los salarios y que el empleo, no estamos ante un éxito social, sino ante una señal de alarma.

