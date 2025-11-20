Díaz-Pache abrasa al PSOE de Sánchez restregando en su cara a la ‘Paqui’, la ‘Bego’ y los pisos de ministros

El portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha retratado a los diputados del PSOE y de Más Madrid por seguir sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez pese a la corrupción desmedida que salpica a los socialistas.

«El Gobierno de Pedro Sánchez y Mónica García reduce el dinero para la Sanidad porque el tren de vida de los dirigentes socialistas y sus familias no se va a pagar solo. Es más rápida la ‘Paqui’ comprando en El Corte Inglés que el Gobierno de Pedro Sánchez delinquiendo para que ella pueda seguir haciéndolo. A la reina de El Corte Inglés la conocían todas las dependientas, que supongo que es el sueño húmedo de todas las personas que piensan que la corrupción es el ascensor social más rápido; que te hagan la pelota en Goya como ejemplo del arribismo socialista».

Sin embargo, ha recordado que el escándalo de la mujer de Cerdán, antigua mano derecha de Sánchez, no es peor que la polémica judicial que involucra a la esposa del presidente del Gobierno.

«Hoy es la ‘Paqui’, pero antes fue la ‘Bego’, y te digo una cosa: la ‘Bego’ no es mejor que la ‘Paqui’».

Ha recriminado que en las intervenciones del portavoz del PSOE, Fernando Fernández Lara, y de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, han dado «una nueva muestra de su hipocresía y su ceguera selectiva» al callar y hacer oídos sordos al hecho de que la trama corrupta pagase el ático a Cerdán y a la ‘Paqui’, y que pagase un piso franco para que la trama tuviese reuniones para cerrar sus mordidas.

En cuanto a los inmuebles, también recordó los escándalos con el inmueble que la familia política de Sánchez transformó en prostíbulo o la reforma por un millón de euros en las viviendas de los ministros Óscar Puente y Ana Sordo.

En cuanto a la situación habitacional de los ministros, ha recordado que la izquierda critica a los españoles que tienen más de una vivienda, aunque ellos tienen varias.

«Hay doce ministros que viven en viviendas públicas cuando, entre todo el Consejo de Ministros, juntan 39 viviendas en propiedad. ¡Si el Consejo de Ministros es la zona tensionada más grande de España!».

Ha concluido señalando que es muy probable que los de Ferraz terminen siendo investigados por financiación ilegal: