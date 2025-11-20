Si el Gobierno lo permite

Así manipulan las cifras del PIB

Economía

¿Está creciendo realmente la economía española o solo sobre el papel? En este análisis repasamos las cifras oficiales del INE correspondientes al periodo enero-septiembre 2025 frente al mismo periodo de 2024.

• PIB Nominal: +5,5%, pero con una inflación del 3% el crecimiento real apenas llega al 2,5%, pero nos dicen que crecemos un 2,8 %

• Formación bruta de capital: sube un 7,3% en términos nominales, aunque ajustado por inflación debería quedarse en un 4,3 %, pero nos dicen que crece un 7,6 %, más que con inflación.

• Exportaciones de bienes: prácticamente estancadas (+0,8% nominal), con caída real del -0,1, pero deberían caer un 2,2 % Los datos muestran que España crece… pero sobre el papel.

La inflación y las discrepancias estadísticas matizan el optimismo oficial.

👉 En este vídeo te explico qué significan estas cifras, cómo afectan a la economía real y qué podemos esperar en los próximos meses. No olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios: ¿crecimiento sólido o maquillaje estadístico?

