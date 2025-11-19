¿El Supremo suelta a Cerdán por cantar o porque ya no quedan pruebas que destruir?

Es el asunto del día.

La puesta en libertad provisional de Santos Cerdán.

El exsecretario de Organización del PSOE, que llevaba cinco meses encarcelado en Soto del Real (Madrid), vuelve a la calle porque ya no hay riesgo de que pueda proceder a la destrucción de pruebas.

Según el auto judicial, la investigación ha permitido acceder a información crucial que antes era prácticamente inaccesible. A pesar de que los indicios de criminalidad se han fortalecido y han abierto nuevas líneas de pesquisa, ya no se justifica mantener a Cerdán tras las rejas. Sin embargo, su libertad viene acompañada de ciertas condiciones: deberá presentarse cada quince días ante el juzgado y tiene prohibido salir del país, lo que incluye la retirada de su pasaporte.

Todo esto se produce apenas 24 horas después de que se conociese informe de la UCO de 227 páginas en el que se concluye que la trama que lideraba Santos Cerdán junto a Ábalos y Koldo se quedaba con una mordida del 2% por cada obra adjudicada irregularmente a Acciona, el Supremo ha decidido decretar la libertad provisional para el ex número dos del PSOE.

Las mordidas de las que habla el informe, que se pagaban a Servinabar, la empresa mercantil navarra con la que Santos Cerdán, como acreditan los investigadores de la Guardia Civil, tenía una relación directa. El exsecretario de organización ejercía de enlace entre las empresas constructoras y el Gobierno, en concreto con el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos desde 2018 hasta 2021 y se encarga presuntamente de gestionar esas mordidas a cambios de adjudicaciones de obra pública.

