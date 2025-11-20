  • ESP
Trump, a Ronaldo: «Mi hijo Barron es un gran fan tuyo»

La Casa Blanca fue escenario de una imagen tan insólita como viral: Cristiano Ronaldo caminando por los pasillos presidenciales junto a Donald Trump. El delantero portugués, integrante de la delegación saudí encabezada por Mohammed bin Salman durante su visita oficial a Estados Unidos, compartió gestos de cercanía y complicidad con el expresidente, según un vídeo difundido por las redes oficiales del Gobierno norteamericano.

En las imágenes, que ya superan los siete millones de reproducciones, ambos sonríen, bromean y se dirigen palabras al oído con absoluto desparpajo. “Dos GOATs . CR7 x 45/47”, rezaba la publicación, homenajeando tanto al futbolista como al número que Trump utilizó en la historia política estadounidense.

El propio magnate añadió una nota más personal durante el discurso posterior: «Mi hijo Barron es un gran fan de Ronaldo. Pudo conocerle, y creo que ahora me respeta un poco más solo porque fui yo quien se lo presentó». Una frase que desató risas entre los asistentes y reforzó la aureola mediática del encuentro, más cercana al marketing de masas que a la rutina diplomática.

Ronaldo, vestido de traje oscuro y sonrisa serena, asistió luego a la cena oficial en honor al príncipe heredero saudí. Se sentó entre figuras de peso como Tim Cook y Elon Musk, con quienes incluso posó para una fotografía que no tardó en circular a ritmo de récord por Instagram. Era, sin duda, un “once de gala” del poder económico y mediático mundial.

Esta visita marca el regreso del portugués a territorio norteamericano después de más de una década, justo cuando se prepara para disputar su sexto Mundial con Portugal. En medio de los fogonazos políticos y las cámaras diplomáticas, Cristiano volvió a robar protagonismo: un invitado de lujo que, sin marcar goles, volvió a conquistar el centro del escenario global.

