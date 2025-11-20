Ayuso da una cátedra democrática a la ‘gritona’ de MásMadrid que enarboló a Franco para atacarla

De cátedra.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido con altura a la embestida de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en el pleno de este jueves en la Asamblea.

La diputada de extrema izquierda aprovechó el 50 aniversario de la muerte de Franco para acusar a la popular de franquista y de no criticar la dictadura.

La movida de Ayuso fue responder con altura en lugar de caer en la trampa dialéctica, incidiendo en que la gran mayoría de los españoles no quieren vivir en un ambiente guerracivilista como el que impulsa la izquierda en España.

“Yo nací en 1978, nací en democracia y aprendí de aquellos españoles, padres y abuelos, que no querían ni una España ni la otra. Que pertenecían a esa inmensa mayoría de españoles que nunca quisieron la Guerra Civil, que nunca vivieron de la Guerra Civil y que hoy temen que volvamos a los males del guerracivilismo. Para condenar la Guerra Civil, primero hay que condenar la antesala, y la antesala fue levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro; no debatir ideas —que es lo que siempre les digo que hay que hacer aquí—, no: acabar, aniquilar al otro. Si vamos a matarnos entre nosotros, vamos a retrotraernos a los peores años de nuestra historia”.

En este sentido, echó en cara el sectarismo del que hacen gala, que les lleva a irrespetar a ciudadanos anónimos como la familia de Alpedrete; o que “callan como puertas” ante los despidos masivos en Telefónica, la privatización de TVE a través de las productoras de enchufados, la falta de apoyo a los médicos que se manifiestan o el sufrimiento de los españoles que no llegan a fin de mes.

“No hay más huelgas en España porque los sindicatos son políticos y les pertenecen a ustedes mismos. Están esperando a que llegue un gobierno del Partido Popular para ponerles sus manifestaciones”.

Por último, cerró su lección democrática señalando que el discurso guerracivilista que impulsa la izquierda no va a tener eco en ella.