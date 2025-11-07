Al borde del colapso: Pablo Iglesias se vanagloria de haber asaltado TVE y pide lo mismo con el Poder Judicial

A confesión de parte…

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha tenido un momento de honestidad en el que ha confesado que no cree en el Estado de Derecho y, además, se ha vanagloriado de haber asaltado RTVE y de convertirla en un panfleto al servicio de la izquierda política.

Y lo ha hecho desde la propia televisión pública, en el programa Malas Lenguas, ante el silencio del presentador Jesús Cintora y de una mesa de “periodistas” que, al callar, admiten que son activistas políticos.

«Lo fundamental lo ha dicho Fátima cuando ha dicho que aquí todos creemos en el Estado de Derecho. Sí, bueno, en el Estado de Derecho, en Dios y en la paz mundial. Pero ni Dios, ni la paz mundial ni el Estado de Derecho funcionan ni existen. Y eso aquí, que ya tenemos el culo pelado todos y todas, lo sabemos».

En la mesa analizaban las palabras de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el pleno autonómico, en las que, además de reprochar a la portavoz del PSOE la corrupción que salpica al Gobierno, llamó a los jueces a ser “valientes” y no ceder ante las presiones políticas y mediáticas de la izquierda y la extrema izquierda.

Según Iglesias, esto sería una admisión de que el PP controla a los jueces a su antojo y que todos los procesos judiciales que se abren contra políticos de izquierdas están teledirigidos.

«La derecha sabe perfectamente que sus activos políticos más importantes no están en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Están en los medios de comunicación y en el Poder Judicial».

El empresario que predica el comunismo para los demás, pero no se aplica el cuento, admitió que no cree en el Estado de Derecho y lo equiparó a la existencia de Dios, al tiempo que impulsó su discurso guerracivilista promoviendo el enfrentamiento entre españoles:

«Ante eso, la izquierda puede hacer dos cosas: nos escandalizamos y decimos “qué barbaridad lo que estás diciendo” o asumimos que lo que está diciendo es verdad; que lo del Estado de Derecho es como la existencia de Dios, del Espíritu Santo o de la paz mundial; o, por el contrario, empezamos a operar también como la derecha en todos los terrenos en los que hay que enfrentarla».

Pero el colmo del cinismo llegó cuando admitió que el asalto a TVE por parte de la izquierda —justo un día después de la DANA, cuando ya había varios muertos y cientos de desaparecidos— no fue más que parte de su “juego” político.