¡Colosal! El presidente del Foro Judicial Independiente abronca a Bolaños por intentar secuestrar el Poder Judicial

Un zasca en bucle.

A estas horas, a buen seguro, Félix Bolaños, ministro de Justicia, debe de estar más que arrepentido por aceptar la invitación para asistir a la inauguración del XXI Congreso del Foro Judicial Independiente.

Su presidente, Fernando Portillo, estuvo, sencillamente, inconmensurable. Desde el principio dio muestras de por dónde iban a ir los tiros:

Le agradezco, señor ministro, el interés de venir porque sé que ustedes saben este foro no es para nada complaciente con su gestión.

Y empezó por ponerle varios ejemplos para mostrar el descontento de los jueces:

Los tribunales de instancia, por ejemplo, con ser una buena idea a priori, parece que están resultando un caos allí donde se están implantando, algo que nos disgusta, por supuesto, pero que no nos sorprende, pues ya advertimos que cambiar el nombre de los edificios y mover de sitio muebles y personas sin invertir adecuadamente, sobre todo en el número de jueces, no iba a mejorar la justicia que servimos a la ciudadanía

También le recordó el retraso en esa subida salarial prometida en 2023:

El incumplimiento del acuerdo de mejora salarial de 2023 y la falta de aumento de plazas judiciales nos hacen igualmente acreedor de nuestras quejas y reclamaciones

Le afeó que haya puesto en duda la independencia de los jueces:

Señor ministro, lo que ni siquiera un observador más iluso puede pasar por alto y de hecho, lo que los compañeros aquí presentes esperan que yo no pase por alto aprovechando que está usted aquí, son las veces que ha puesto en duda públicamente a la independencia de los jueces, fundamentalmente los encargados de investigar los casos de corrupción que afectan al entorno del gobierno. Algunos de esos jueces son asociados nuestros. Las veces que usted, valiéndose del acceso que tiene a los medios de comunicaciónHa dicho que Europa nos exige lo que en verdad no existe, o que solo hubo un juez que hizo huelga cuando aquí tiene decenas de ellos

Igualmente, negó que los magistrados tengan carga ideológica:

Ha dicho que somos una asociación conservadora. Esto último, lo de conservador, le podría parecer anecdótico y supongo que en el lenguaje político al que usted está habituado ni siquiera le parecerá relevante. Pero algo de lo que esta asociación hace gala es precisamente de su carácter apolítico. Nosotros llevamos defendiendo exactamente lo mismo desde hace más de 20 años, frente a gobiernos de izquierda y de derecha. Nos hemos manifestado igualmente ante Gallardón y Catalá. No tenemos agendas ocultas; por eso somos libres

Y reclamó el papel que realizan los jueces, mucho más en tiempos tan complejos como los presentes: