Paco Núñez (PP) deja en shock a Alfonso Rojo: «Page pasa de todo y no gestiona nada»

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo repasa con el presidente del PP castellano manchego, Francisco Núñez, los muchos problemas que tiene su región cuyos responsables son el actual presidente regional, Emiliano García-Page y la debilidad política y falta de escrúpulos de Pedro Sánchez.
Así, Núñez ha recordado cómo el responsable del gobierno regional “no gestiona” porque lleva 30 años en el gobierno autonómico y 12 de ellos como presidente y su principal preocupación es “él mismo”. Como ejemplos de esta desidia, Núñez ha citado el caso del cribado de cáncer en Talavera de la Reina donde “Page se entera en mayo de que la empresa que hace los cribados se va y no hace nada”. O, también, en el caso de la rendición de cuentas por los 7 fallecidos de Letur en la pasada gota fría donde “Page no asistió al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha donde se debatió sobre esta tragedia”.
El presidente del PP castellano manchego se lamenta de la inacción del Gobierno de su región para aprovechar todo el potencial económico que tiene. En este sentido, cita como sus primeras medidas al llegar al Gobierno la reducción de la burocracia y el gasto político superfluo, la bajada generalizada de impuestos y especialmente la eliminación del Impuesto de Sucesiones, la restauración de la carrera sanitaria, el apoyo al sector agrario, ganadero y la industria alimentaria o la apertura de su región a Madrid y Andalucía para fomentar el crecimiento económico aprovechando la privilegiada ubicación geográfica de Castilla La Mancha.
Preguntado por el escenario electoral en Castilla La Mancha cuando se celebren las próximas elecciones regionales en 2027, Núñez recuerda que actualmente no es presidente porque “me faltaron 837 votos”. Y en relación a VOX, el líder del PP manchego recuerda que su formación en Castilla La Mancha gobierna con el partido de Santiago Abascal en varios ayuntamientos y se está trabajando bien porque “los acuerdos se cumplen”. Además, Núñez ha recordado que VOX “es la tercera fuerza política del país y hay que respetarla”, y que “no me preocupa VOX sino echar a Sánchez”.
Sobre el presidente del Gobierno central, Núñez ha denunciado que Page y Sánchez tienen un pacto según el cual, “Page critica un poco a Sánchez” pero luego vota en el Congreso todo lo que Sánchez necesita. Es por tanto un teatro que les viene bien a ambos líderes para poder seguir en el poder.
La entrevista ha dejado muchos más titulares:
“La agricultura y ganadería son básicas para Castilla La Mancha. La PAC es nefasta para nuestra región”
“No puede haber ni un solo euro de recorte en la PAC”
“Animo a Page a que exija a Sánchez que vete la PAC. Con que un solo país se oponga, basta”
“Si hubiera un Goya a la política, Page lo ganaría”
“Hay un pacto entre Sánchez y Page. Page critica un poco a Sánchez, pero no cambia los votos”
“Los 52 delegados socialistas de Castilla La Mancha y Page votaron a favor de la gestión de Sánchez”
“Page tiene más poder que Puigdemont para que se acabe la legislatura”
“Que pasaría si los 8 diputados castellano manchegos no apoyasen a Sánchez”
“Page es un alumno aventajado de Bono”
“Page ni ha dado explicaciones ni ha asumido responsabilidades por la DANA”
“García Page no vino al pleno en las Cortes de Castilla la Mancha por la DANA”
“Page cada vez se parece más a Sánchez: de son las 5 y no he comido a estuve en mi despacho y mal comí”
“Page ha mentido y ha puesto en peligro la vida de mujeres, especialmente en Talavera de la Reina”
“Page ve en mayo que la empresa de cribados de cáncer se va y no se pone a buscar otra inmediatamente”
“El impacto electoral para nosotros es desenmascarar a Page. Es una mentira con patas”
“Page no gestiona. Pasa de todo excepto de él mismo”
“Page vive en una mentira permanente. Protesta mucho contra Sánchez pero no hace nada”
“Por 835 votos no pude ser presidente de Castilla la Mancha”
“Page lleva 12 años de presidente de Castilla La Mancha pero lleva 30 años en el gobierno”
“Hay 100.000 niños en Castilla La Mancha que van al colegio habiendo comido un desayuno incorrecto”
“Nada mueve más a Sánchez que seguir en el sillón”
“VOX está creciendo en Castilla La Mancha”
“No me preocupa VOX. Me preocupa el socialismo y echar a Sánchez”
“VOX es la tercera fuerza política del país y hay que respetarla”
“Es fundamental en Castilla La Mancha abordar una bajada generalizada de impuestos”
“Eliminar el impuesto de sucesiones lo haré de forma inmediata al llegar al gobierno”
“Hay que decirle a la gente del campo que no van a pasar más tiempo haciendo papeles que en el tractor”
“Hay que reindustrializar Castilla La Mancha”
“No somos una región que esté a la cola de España, sólo estamos mal liderados”
“El PSOE no quiere que a Castilla La Mancha le vaya bien por cálculo electoral”
“Yo quiero que a los castellano manchegos les vaya bien y que elijan su gobierno. Page quiere que a los castellano manchegos les vaya mal y le voten”