Paco Núñez (PP) deja en shock a Alfonso Rojo: «Page pasa de todo y no gestiona nada»

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo repasa con el presidente del PP castellano manchego, Francisco Núñez, los muchos problemas que tiene su región cuyos responsables son el actual presidente regional, Emiliano García-Page y la debilidad política y falta de escrúpulos de Pedro Sánchez.

Así, Núñez ha recordado cómo el responsable del gobierno regional “no gestiona” porque lleva 30 años en el gobierno autonómico y 12 de ellos como presidente y su principal preocupación es “él mismo”. Como ejemplos de esta desidia, Núñez ha citado el caso del cribado de cáncer en Talavera de la Reina donde “Page se entera en mayo de que la empresa que hace los cribados se va y no hace nada”. O, también, en el caso de la rendición de cuentas por los 7 fallecidos de Letur en la pasada gota fría donde “Page no asistió al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha donde se debatió sobre esta tragedia”.

El presidente del PP castellano manchego se lamenta de la inacción del Gobierno de su región para aprovechar todo el potencial económico que tiene. En este sentido, cita como sus primeras medidas al llegar al Gobierno la reducción de la burocracia y el gasto político superfluo, la bajada generalizada de impuestos y especialmente la eliminación del Impuesto de Sucesiones, la restauración de la carrera sanitaria, el apoyo al sector agrario, ganadero y la industria alimentaria o la apertura de su región a Madrid y Andalucía para fomentar el crecimiento económico aprovechando la privilegiada ubicación geográfica de Castilla La Mancha.

Preguntado por el escenario electoral en Castilla La Mancha cuando se celebren las próximas elecciones regionales en 2027, Núñez recuerda que actualmente no es presidente porque “me faltaron 837 votos”. Y en relación a VOX, el líder del PP manchego recuerda que su formación en Castilla La Mancha gobierna con el partido de Santiago Abascal en varios ayuntamientos y se está trabajando bien porque “los acuerdos se cumplen”. Además, Núñez ha recordado que VOX “es la tercera fuerza política del país y hay que respetarla”, y que “no me preocupa VOX sino echar a Sánchez”.

Sobre el presidente del Gobierno central, Núñez ha denunciado que Page y Sánchez tienen un pacto según el cual, “Page critica un poco a Sánchez” pero luego vota en el Congreso todo lo que Sánchez necesita. Es por tanto un teatro que les viene bien a ambos líderes para poder seguir en el poder.

La entrevista ha dejado muchos más titulares: