VOX 59 escaños y el PSOE a punto de bajar de 100

PSOE, Miguel Ángel Gallardo; PP, María Guardiola; Vox, Óscar Fernández Calle, y Unidas por Extremadura, (Podemos+IU+AV) Irene de Miguel.

PP y VOX se enzarzan en Extremadura: suman mayoría absoluta en las encuestas y están condenados a pactar

Suma y sigue el escándalo en el Gobierno Sánchez y en el PSOE.

Entre las declaraciones por fascículos de José Luis Ábalos y Koldo García que ya apuntan sin ningún tipo de matizaciones hacia el inquilino de La Moncloa y los casos de acoso que están saliendo entre las filas socialistas, lo cierto es que no hay un día de paz ni en Ferraz ni en el Ejecutivo.

Y a todo esto, chorreo de encuestas con un VOX que roza los 60 escaños, mientras que el PSOE empieza a asomarse peligrosamente al abismo de los dos dígitos.

Para hablar de estos y otros temas estarán en ‘La Burbuja‘, el programa que Josué Cárdenas dirige y presenta en Periodista Digital, la comunicadora Alicia Bódalo, el historiador cinematográfico Paco Porras y el periodista Juan Velarde.

