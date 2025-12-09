Román Cendoya, desatado como nunca contra Inés Hernand por su burrada sobre ETA: «Esta tía es una zorra mental»

Brutal.

Sencillamente bestial.

El periodista Román Cendoya reaccionó con contundencia a la gansada de la comunicadora Inés Hernand que en el programa ‘Operación Triunfo‘, en el que colabora activamente TVE, se le ocurrió soltar el tremendo disparate de que había mucha manipulación y desinformación sobre la banda asesina ETA y que había una parte de la izquierda abertzale que era pacifista.

En el programa ‘24X7‘ (Periodista Digital), el comunicador y analista político reaccionó así:

Esta señora es una zorra intelectual. Es una cómplice de terrorista. Es una zorra. Zorra mental. Porque mire, yo soy víctima de ETA. Y de la izquierda abertzale tiene de pacifista lo que usted de honesta y honrada. Y usted de intelectual. Es una soflama pura y dura, y es complicidad con banda armada y terrorismo lo que usted está haciendo. Es una sinvergüenza. 800 y pico muertos, más de 200 mil exiliados, secuestrados, torturados, por la izquierda abertzale. En Euskadi podemos seguir viviendo, no nos matan, pero todavía en muchos sitios no podemos seguir viviendo. Es una cretina intelectual. Y se merecería que le pasara lo que hemos pasado nosotros. Para que conociera las chorradas y las salvajadas que dice. ¿Que la izquierda abertzale era pacifista? Por favor. No sé cómo será usted, pero desde luego intelectualmente es una zorra y una prostituta política.

Resaltó que es intolerable ir a hacer apología del terrorismo y muchos menos a un medio público:

Vamos a ver, es intolerable. Ir a hacer apología del terrorismo. Efectivamente. Ir a blanquear a los terroristas. Ir a blanquear a los asesinos. Pero es televisión española. Ir a blanquear a los que tuvieron secuestrado 48 horas a Miguel Ángel Blanco. Ir a blanquear a los que asesinaban niños. Un minuto. Un minuto es un ictus para ti, de cerebro. Porque solo tienes las soflamas que te mandan. Eres una prostituta intelectual porque te han dicho que vayas a decir eso y cobras. Por eso eres una prostituta intelectual. Porque eso no hay decencia que nadie la pueda soportar.

Recordó el ‘pacifismo’ de la izquierda abertzale:

Que hemos tenido que ir con escolta. Que hemos salvado la vida por los pelos. Cuando salíamos en la lista de la izquierda abertzale y pacifista, en los que venía nuestro atentado diseñado entero. Esos son los pacifistas que hablas en ‘Operación Triunfo’. ¿Por qué te has ido ahí? ¿Cuánto te pagan para esto? ¿Qué moral tienes, indecente? Es una cómplice necesaria y es una golfa. Porque de nuestro dinero de todos españoles se viene a hacer publicidad y blanquear terroristas.

Criticó el silencio imperante en TVE:

El problema es que los trabajadores de Televisión Española de nómina de plantilla, que antes salían cuando el ‘No a la guerra‘ y todas estas cosas, a hacer los viernes negros, hoy están callados todos. Y no hacen nada. Y han dejado que los sueldos típicos de Televisión Española ahora se los saquen todo y los centrifuguen las productoras afines al Gobierno, a los sobrecogedores, a los pseudoperiodistas, a todos esos palanganeros de Pedro Sánchez, que están ahí cobrando y todos los funcionarios dicen si es que va a haber que cerrar esa casa porque no sirve para nada. Pero tú, ¿qué cojones piensas que es el pacifismo? ¿O cómo intentas manipular a esos pobres chavales que están intentando aprender a cantar en donde les ponen una formación nacional peor que la de Franco? ¡Que te llevan a ti a soltar las soflamas!

Y remachó asegurando por qué Inés Hernand es una «prostituta intelectual»: