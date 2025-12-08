Ignominia en la TVE de Sánchez: Inés Hernand blanquea en Operación Triunfo a los terroristas asesinos de ETA

Para vomitar.

Y llueve sobre mojado.

La protagonista, esta vez, es Inés Hernand (Inés Judit Hernández Martínez, nacida en Madrid, 1992), abogada reconvertida en humorista y presentadora sanchista.

Lo que se había planeado como una charla motivacional para los concursantes de Operación Triunfo 2025 terminó por encender uno de los mayores fuegos políticos y mediáticos que ha vivido el programa.

En cuestión de minutos, Inés Hernand pasó de ser una simple invitada a convertirse en el centro de una controversia que ha dejado a víctimas del terrorismo indignadas, ha hecho estallar las redes sociales y ha puesto a RTVE y al propio formato bajo el escrutinio público.

Durante su intervención en la Academia, la presentadora afirmó que “hay mucha tergiversación con ETA” y que “la izquierda abertzale vasca era pacifista”, una afirmación que ha sido replicada constantemente en X y en diferentes tertulias.

Muchos han interpretado sus palabras como un intento de blanquear el entorno político históricamente vinculado a la banda terrorista.

La reacción no tardó en llegar: se le acusa de reescribir la historia durante un programa de entretenimiento y de usar un espacio financiado con fondos públicos para propagar un discurso ideológico, en un contexto donde supuestamente no debería haber interferencias políticas.

Acabo de ver esta inmoralidad repugnante y miserable. Inés Hernand, la de "Presi, eres icono", diciendo a los críos de OT en la televisión que pagamos todos que la "izquierda abertzale era pacifista» y que se ha tergiversado mucho lo sucedido. Qué asco, pero qué asco infinito. pic.twitter.com/Ep5h0woVSb — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) December 7, 2025

Qué dijo exactamente Inés Hernand en la Academia

La visita de la comunicadora tuvo lugar el sábado 6 de diciembre, mientras los concursantes disfrutaban de su convivencia dentro de la Academia de OT 2025.

En primer lugar, Inés Hernand anunció a los participantes que España se retiraba de Eurovisión 2026, decisión adoptada por RTVE debido a la permanencia de Israel en el festival. Posteriormente, la conversación giró hacia el rol social que desempeñan los artistas, la desinformación y la necesidad de “significarse” ante las injusticias.

En ese marco, lanzó varias afirmaciones clave:

Que “a día de hoy hay líderes políticos utilizando la palabra ETA con una ligereza”.

Que “hay mucha tergiversación con ETA”.

Que “la izquierda abertzale vasca era pacifista” y que algunos líderes habrían llevado “gente al hombro, en el ataúd” de las víctimas asesinadas.

Su argumento central era que el debate público y las redes sociales tienden a simplificar temas complejos a consignas breves, donde solo se consumen “máximas” y “un minuto de información”. Sin embargo, lo que pretendía ser un alegato contra esta simplificación se percibió más bien como una distorsión histórica con una carga simbólica considerable.

El choque con el espíritu de Operación Triunfo

El revuelo no surgió únicamente por lo dicho, sino también por el lugar donde ocurrió. Históricamente, Operación Triunfo ha mantenido un aislamiento entre los concursantes, evitando debates ideológicos directos dentro de la Academia. Que una presentadora asociada a RTVE entrara para:

Comunicar una decisión política-cultural significativa (el boicot a Eurovisión debido a la presencia de Israel ) .

) . Y luego abordara un tema tan sensible como es ETA y la izquierda abertzale

ha reavivado el debate sobre los límites entre entretenimiento, adoctrinamiento y las responsabilidades del servicio público.

En esa misma charla, Hernand defendió que el festival debería ser “un punto de unión y no todo lo contrario”, vinculando la retirada española con lo que describió como “boicot cultural” debido a lo que consideró una “limpieza étnica al pueblo palestino”.

Además, mencionó que Irlanda, Países Bajos y Eslovenia también habrían respaldado dicho boicot. Así, política internacional, conflicto en Oriente Medio y memoria histórica del terrorismo en España se entrelazaron rápidamente ante unos jóvenes cuya intención era disfrutar del espectáculo.

La prostituta del Poder que le gritaba: "¡Eres un ícono presi te queremos!" a Pedro Sánchez, es la misma que blanquea a ETA.

Su nombre es Inés Hernand.

¿Así o más claro lo queréis? pic.twitter.com/SJuahkTiqp — eldisidenteOK (@eldisidenteOK) December 7, 2025

Reacción en cadena: víctimas, redes y debate político

La afirmación “la izquierda abertzale vasca era pacifista” se ha convertido en el núcleo del sismo mediático. Varios medios han señalado este comentario como un intento claro de blanquear a un entorno político estrechamente vinculado al ecosistema terrorista durante décadas. Colectivos representativos de las víctimas y voces críticas consideran inadmisible que estas ideas se difundan en un programa masivo por una cadena pública, argumentando que diluyen la responsabilidad histórica del entramado político relacionado con ETA.

Las redes sociales han estallado. Mensajes virales han recordado que ETA fue responsable de centenares de asesinatos y han acusado a Hernand de “reescribir la historia” o “jugar con las memorias”. Algunos usuarios incluso han comparado su discurso con otros casos históricos revisados; otros se preguntaban: “¿Qué tiene esto que ver con un programa sobre cantar?”.

El impacto político tampoco es desdeñable. La figura pública de Inés Hernand, ya marcada por episodios anteriores como su efusivo saludo a Pedro Sánchez durante los Premios Goya, donde le gritó: “¡Eres un icono, presi, te queremos!”, ha alimentado interpretaciones partidistas sobre sus palabras en OT 2025.

La rectificación… sin rectificar del todo

Frente al torrente crítico recibido, Hernand reaccionó desde sus redes sociales. Primero denunció amenazas recibidas e insultos acusándola erróneamente de “etarra”, afirmando que simplemente mencionaba que parte de la izquierda abertzale era pacifista y había cargado ataúdes con víctimas asesinadas.

Luego publicó mensajes donde:

Afirmaba condenar profundamente cualquier forma violencia, especialmente aquella perpetrada por ETA.

Subrayaba cuántas vidas fueron injustificadamente perdidas debido a esta banda.

Matizaba su afirmación diciendo que “no toda la izquierda vasca era violenta ni asesina”.

Criticaba los “titulares simplistas y tergiversadores que buscan atomizar” su mensaje.

Así introdujo matices esperados: condena explícita del terrorismo junto a una distinción interna dentro del ámbito político vasco. Sin embargo, no retiró su afirmación sobre un sector pacifista dentro de la izquierda abertzale ni reconoció cómo su formulación podría haber resultado hiriente o poco precisa para quienes han sufrido las consecuencias del terrorismo.

Curiosidades y datos locos de una polémica

Más allá del estruendo político generado por este episodio quedan varios datos curiosos que explican por qué este caso se ha convertido en objeto tanto cultural como mediático:

Un discurso extenso reducido a unos segundos virales La conversación completa duró cerca de 48 minutos; sin embargo, toda la polémica se ha centrado solo en unos pocos segundos extraídos para compartir en X.

Este fenómeno refleja perfectamente lo denunciado por Hernand: cómo las redes convierten diálogos complejos en eslóganes virales. La visita rompió dos tabúes simultáneamente Por un lado rompió el aislamiento informativo del reality al comunicar una decisión externa significativa: España se retiraba del festival Eurovisión 2026.

Por otro lado abordó temas sensibles relacionados con terrorismo y memoria histórica dentro del programa. El concursante celebrando el boicot al instante Al enterarse sobre la retirada española del festival, el concursante Tinho exclamó: “Me parece magnífico”, mostrándose abiertamente favorable al boicot contra Israel.

exclamó: “Me parece magnífico”, mostrándose abiertamente favorable al boicot contra Israel. Esta reacción espontánea se convirtió rápidamente en otro clip viral compartido ampliamente. La comunicadora más controvertida del momento En poco más dos años, Inés Hernand ha acumulado diversos episodios polémicos: Desde su grito efusivo hacia Pedro Sánchez durante los Goya ,. Hasta denunciar públicamente desigualdades salariales durante el Benidorm Fest , cuando reveló cobrar mucho menos que Mónica Naranjo . Y ahora esta charla sobre ETA junto a su visión sobre política internacional ,,,.

ha acumulado diversos episodios polémicos: A pesar del revuelo generado, RTVE sigue apostando por ella: volverá a presentar el próximo Benidorm Fest junto a figuras como Javier Ambrossi, Lalachus, además del nuevo fichaje estrella: Jesús Vázquez. ,. El ranking involuntario sobre temas más delicados para un talent show

Si tuviéramos que clasificar los tópicos menos recomendables para abordar dentro de un reality musical, casi todos ellos fueron tratados por Hernand durante su visita:

Terrorismo relacionado con ETA. ,,,.

Izquierda abertzale junto al debate sobre blanqueamiento ,,.

Boicot cultural sumado a España fuera del festival Eurovisión ,,.

Guerra en Gaza junto acusaciones hacia Israel relacionadas con limpieza étnica .

Críticas hacia líderes políticos usando ETA como herramienta arrojadiza ,,.

Todo esto ante unos jóvenes artistas encerrados dentro un formato cuyo objetivo teórico es evitar confrontaciones ideológicas directas.

¿Y ahora qué sucede con OT , RTVE y cómo recordamos ETA?

Este episodio deja abiertas varias interrogantes más allá del ruido inmediato:

¿Debería programas como Operación Triunfo convertirse plataformas para debates políticos o su función es otra?

convertirse plataformas para debates políticos o su función es otra? ¿Dónde trazamos líneas entre contextualizar e intentar blanquear cuando hablamos sobre ETA o izquierda abertzale?

o izquierda abertzale? ¿Cuál es responsabilidad real para una cadena pública como RTVE cuando uno sus rostros más visibles mezcla opiniones políticas junto conflictos internacionales?

Mientras estos debates continúan aflorando; queda grabada aquella aula académica donde convergieron desinformación relacionada ETA junto Eurovisión; momento ya icónico recordándonos que hoy día ningún espacio parece ser realmente neutro; cada frase puede transformarse fácilmente objeto análisis… o incluso generar vergüenza nacional compartida repetidamente.