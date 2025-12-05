El Gobierno Sánchez retira a España de Eurovisión, pero no dice ni mus del Mundial de Fútbol, donde también está Israel

Ridículo.

Y todo cartón piedra, porque detrás no hay nada.

Ni principios, ni coherencia, ni convicciones.

La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir que Israel participe en Eurovisión 2026 ha llevado al acorralado Gobierno Sánchez a retirar a España del festival de manera inmediata.

RTVE ha confirmado que no solo se ausentará del evento que tendrá lugar en Viena, sino que tampoco transmitirá las semifinales ni la final del concurso. Esta postura fue anunciada después de la 95ª Asamblea General de la UER celebrada en Ginebra, y responde a lo acordado por el Consejo de Administración de RTVE en septiembre: no participar mientras Israel esté presente.

La votación sobre el futuro de Israel en el certamen no fue directa. La UER optó por implementar nuevas normativas para el festival, incluyendo cambios en el sistema de votación y el regreso del jurado, pero no trató el tema de la expulsión de la cadena israelí KAN. El resultado fue contundente: 738 votos a favor del mantenimiento del sistema actual, 264 en contra y 120 abstenciones.

España, al igual que Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, decidió dar un paso atrás tras no conseguir la exclusión de Israel.

Si hubiera principios y un mínimo de coherencia, lo lógico es que el marido de Begoña hubiera ordenado también retirar a España del próximo Mundial de Fútbol.

A fecha de 5 de diciembre de 2025, las clasificatorias han concluido. Israel finalizó en tercera posición, con un rendimiento irregular: 4 victorias y 4 derrotas en 8 partidos, anotando 19 goles y recibiendo 20 (diferencia de -1). No clasificaron directamente ni avanzaron a playoffs, ya que quedaron eliminados matemáticamente tras las derrotas en octubre de 2025 ante Noruega (0-5) e Italia (0-3).

Dirán que eso exime a Sánchez en el terreno futbolístico, pero no es verdad.

Si detrás de este jaleo eurovisivo hubiera algo serio, lo coherente habría sido salir de la competición hace unos meses: un disparate deportivo, jurídico y político que ni siquiera sus socios más radicales le perdonarían.

Lo que tenemos es la enésima muestra de feminismo de postureo aplicado al fútbol: mucho grito en la grada, mucha amenaza en Twitter… pero cuando hay que mojar de verdad, se espera a que el árbitro pite el final.

El balón, por ahora, sigue rodando. Y el Gobierno de España también.

Porque Israel participó en las eliminatorias europeas del Mundial 2026.

Lo hace desde hace décadas porque, tras ser expulsada de la Confederación Asiática en los años 70 por presión de países árabes, la UEFA la acogió en 1994. Hoy compite en el Grupo I junto a Francia, Italia y Bélgica. Y sí, puede clasificarse.

Polémica y debate en España

El gobierno liderado por Pedro Sánchez y figuras como Yolanda Díaz, Ernest Turtasun y Sira Rego han celebrado con entusiasmo la retirada de Eurovisión, mientras que otros sectores han criticado la medida tildándola de “postureo” y “falsa”, acusando al gobierno de intentar obtener el apoyo del sector progresista y “perroflauta”. En las redes sociales, la controversia ha alcanzado niveles explosivos, con usuarios cuestionando la coherencia detrás de esta decisión e instando a aplicar criterios similares en otros eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol.

Algunos han manifestado que si realmente hay valor político, deberían adoptarse medidas parecidas en otros grandes eventos deportivos y culturales donde participan países con políticas polémicas. La pregunta recurrente es: “¿Por qué no se retira España del Mundial si hay selecciones que representan naciones con graves violaciones a los derechos humanos?”

Curiosidades y datos curiosos