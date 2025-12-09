'DIARIO N'DONGO'

¿Óscar Puente el siguiente? El informe de la UCO salpica a Puente

La cosa está que arde.

Y nunca mejor dicho.

Los escándalos acucian al Gobierno Sánchez y al PSOE.

Amén de todas las corruptelas ya por todos conocidas de los Ábalos, Cerdán, Koldo y compañía, ahora están saliendo a la luz todas las «marranadas» de determinados socialistas, algunos de ellos de un peso específico indudable, que han dejado hecho fosfatina su feminismo de cartón piedra.

Porque lo de Paco Salazar o lo de Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos (Málaga), se intentó esconder de manera burda, pero el papel de los medios de comunicación y la insistencia de las afectadas jugó un papel clave para que se supiera esta auténtica desvergüenza.

Para analizar este y otros asuntos, Bertrand Ndongo pasa revista a la actualidad política del día este martes 9 de diciembre de 2025 en una nueva edición de ‘Diario Ndongo’.

