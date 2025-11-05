Teresa Gómez suelta la gran bomba con Alfonso Rojo: «Saldrán referencias a Sánchez en los informes de la UCO»

Teresa Gómez (Badajoz, 1990) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursa el Grado de Derecho en la Universidad Nebrija. Ahora forma parte del digital ‘The Objective‘.
Anteriormente,trabajó en ‘El Confidencial Digital’ y en ‘Okdiario’ como responsable del área de Investigación y Tribunales. Colabora en las tertulias de ‘El Gato al Agua’ de El Toro TV, en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) y en ‘Buenos días, Madrid’ de Telemadrid.
En esta entrevista en ‘Tiempo de Hablar‘ (Periodista Digital) deja toda una serie de titulares con Alfonso Rojo:
“A Sánchez le caen lágrimas de preocupación porque saldrán referencias sobre él en los informes de la UCO”.
“Todas las causas están conectadas entre sí porque son los mismos agentes de la UCO los que están llevando la investigación”.
“El magistrado puente ordenó retirar las referencias a Sánchez porque no tenían carácter delictivo, pero sí interés informativo”.
“Este informe sobre Ángel Víctor Torres corresponde a lo que los medios llevamos publicando desde 2021, cuando conoce a Aldama”.
“Ángel Víctor Torres metió la pata en su rueda de prensa al decir que no había nada de una refinería en Arucas cuando los medios nunca dijimos dónde”.
“Con Ketty Garat le hemos dedicado mucho tiempo a las investigaciones. Hemos llegado a no tener vida”.
“Ya no tiene efecto que políticos como Puente nos llamase ‘The Ojete’ ante las informaciones que sacábamos”.
“Ha habido compañeros de profesión que no han hecho lo que tenían que hacer y por eso ponían en cuestión nuestras informaciones”.
“Debatir con gente como Santaolalla lo llevaba mal al principio”.
“Las personas que entendemos el periodismo como algo vocacional llevamos mal esos ataques, que nos digan que hemos mentido”.
“Siempre supimos que Carmen Pano, la de las bolsas con dinero a Ferraz, nos estaba diciendo la verdad”.
“Carmen Pano no sabía exactamente para qué era ese dinero, si era o no para financiación del PSOE”.
“Nosotros en marzo de 2025 ya hablamos de santos cerdán antes de que saliese el informe de la UCO”.
“Mi primer artículo periodístico lo publiqué en Periodista Digital”.
“El caso Ábalos es el más grave porque la investigación se va a centrar en la financiación del PSOE”.
“Ni los empresarios ni los políticos consiguieron mucho dinero amañando los contratos de la compra venta de material sanitario”.
“La trama de hidrocarburos ha reportado unos beneficios mucho mayores para políticos y empresarios. Hay muchos miembros involucrados”.
