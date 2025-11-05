Teresa Gómez suelta la gran bomba con Alfonso Rojo: «Saldrán referencias a Sánchez en los informes de la UCO»

Teresa Gómez (Badajoz, 1990) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursa el Grado de Derecho en la Universidad Nebrija. Ahora forma parte del digital ‘The Objective‘.

Anteriormente,trabajó en ‘El Confidencial Digital’ y en ‘Okdiario’ como responsable del área de Investigación y Tribunales. Colabora en las tertulias de ‘El Gato al Agua’ de El Toro TV, en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) y en ‘Buenos días, Madrid’ de Telemadrid.

En esta entrevista en ‘Tiempo de Hablar‘ (Periodista Digital) deja toda una serie de titulares con Alfonso Rojo: