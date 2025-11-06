Una militante del PSOE rompe su carnet en la cara del alcalde de Adeje (Tenerife)

Hartos.

Así están muchos socialistas con la deriva sanchista de la formación política.

Un ejemplo de ello ha sido lo ocurrido con Mari Carmen, vecina de Adeje, que en el pleno de la localidad tomó la decisión de romper su carné de militante del PSOE delante del alcalde, José Miguel Rodríguez, que pertenece a ese mismo partido.

La mujer interrumpió la sesión para recriminar al político que pospusiera unilateralmente un pleno previsto para un viernes, trasladándolo al lunes sin informar a la ciudadanía.

«Quería decir lo del pleno anterior, que usted lo suspendió, y para decirle que ya no pertenezco al Partido Socialista gracias a usted. Ya me di de baja gracias a la buena gestión que usted hace del PSOE».

El alcalde, despreciando la crítica, le espetó que era «libre de hacer lo que quisiera» y prosiguió con la sesión. Sin embargo, la mujer continuó con sus reproches, a lo que el mandatario local le exigió que «respetase» el turno de palabra.

Esto generó un rifirrafe entre la autoridad y la vecina: