Periodista Digital celebrará la VI edición de sus “Travellers Awards” en el marco de FITUR 2026

Desde 2020, la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) se consolida como el escenario de los prestigiosos «Travelers Awards», de Periodista Digital, galardones que reconocen a empresas, personalidades, países e instituciones que han contribuido al impulso del turismo como motor de desarrollo y promoción de destinos.

La edición 2026 no será la excepción. Durante la semana de FITUR, en enero del próximo año, se celebrará una nueva ceremonia organizada por el equipo del suplemento de turismo TRAVELLERS, bajo la dirección del periodista Paul Monzón. La selección de los premiados corre a cargo del Consejo Editorial de Periodista Digital, garantizando que cada reconocimiento refleje el compromiso, la innovación y el impacto positivo dentro de la industria turística.

El evento, de carácter exclusivo y con acceso mediante invitación, reunirá a figuras clave del turismo internacional, consolidando su prestigio como una cita de referencia dentro del calendario de FITUR.

Además, Periodista Digital conmemorará en 2026 su 25º aniversario. Fundado en el año 2000 por el periodista Alfonso Rojo, el medio se ha afianzado como uno de los portales informativos más influyentes y seguidos del periodismo digital en España, manteniendo su vocación de rigor, independencia y proyección global.