Antonio Banderas retrata como nadie al Gobierno Sánchez: «Una cosa es cambiar de opinión y otra, de principios»

El actor Antonio Banderas no se ha mordido la lengua y se ha pronunciado sobre el estado de la política actual.

Acudió a El Hormiguero para presentar Godspell, el musical, pero en su visita también ha reflexionado sobre el panorama político actual y ha hecho una dura crítica a Pedro Sánchez por su incoherencia política y falta de principios.

Ante la pregunta directa de Pablo Motos, el intérprete ha considerado que el peor enemigo del líder del PSOE es él mismo, porque ha hecho todo lo que dijo que no haría.

«La mayor oposición a Pedro Sánchez sería el propio Gobierno de Pedro Sánchez de hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de hace cuatro años en la bancada del Partido Popular, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual».

En este sentido, Banderas ha hecho referencia a los famosos «cambios de opinión», ese eufemismo con el que Pedro Sánchez justifica sus mentiras y su ausencia de cualquier límite tanto ético como moral, y que le ha llevado a pasar de querer traer a Carles Puigdemont para que responda ante la justicia a pactar con él para seguir en Moncloa a cambio de una amnistía inconstitucional; a pactar con Podemos, pese a que afirmó que le «quitaba el sueño»; a entregar el Sáhara Occidental a Marruecos a cambio de quién sabe qué; o a mantener como fiscal general del Estado a alguien procesado por la Justicia, por solo nombrar algunos casos.

«Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión, todos lo hacemos en la vida, uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios. Y eso ha sido muy doloroso para muchos».

Banderas confesó que no se identifica con ningún líder actual -ni nacional ni internacional-, que «no entiende» el mundo actual con la violencia que vemos a diario y que incluso algunos hechos que han trascendido en los últimos días le han dado arcadas