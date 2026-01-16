Si el Gobierno lo permite

2026 empieza con una mentira: el coste de vivir se dispara

Economía

2026 empieza con una realidad muy clara: te suben TODO… y te dicen que es una bajada.

Diésel, electricidad, sellos, telecomunicaciones, vivienda… todos los costes básicos suben a la vez, pero el Gobierno intenta construir un relato amable diciendo que “la factura final puede bajar”.

Vamos por partes

🔴 Diésel España sigue comprometida con Bruselas a subir la fiscalidad del diésel para cumplir el Plan de Recuperación y seguir cobrando fondos Next Gen. La UE dio un pequeño margen, pero antes de final de enero debe aprobarse. Es decir: la subida está pendiente, no cancelada.

🔴 Correos Enviar cartas y paquetes será más caro: La carta ordinaria nacional sube a 0,96 € (+7 céntimos, +7%). Suben certificadas, envíos internacionales y paquetes en varios tramos. Otro impuesto silencioso al día a día.

🔴 Telecomunicaciones. Las subidas ya están en marcha: Movistar: +4% en convergentes (13 de enero). Vodafone: +3,9% (8 de enero). Orange: +1 a +6 €/mes. Digi, de momento, aguanta. Más gasto fijo mensual, sin alternativa real para muchos hogares.

🔴 Electricidad Aquí está la clave del engaño: Los “cargos netos” regulados por el Gobierno suben más del 10%. Los peajes de la CNMC suben un 0,5% de media.

👉 Lo fijo sube.

👉 Pero el Gobierno promete que “el total puede bajar entre un 4% y un 10%” si el precio de la energía acompaña. Es decir: suben lo que controlan y te prometen que baje lo que no controlan.

🔴 Vivienda Nada mejora en 2026: Compra y alquiler seguirán subiendo. Oferta muy inferior a la demanda. En 2025 se superaron 700.000 operaciones. El alquiler está en máximos: más de 14 €/m², +7% interanual. Crisis estructural que nadie quiere resolver.

🟢 Funcionarios Subida salarial del 1,5% en 2026, con posible +0,5% si la inflación lo exige. Ya se anticipan subidas del 4,5% en 2027 y 2% en 2028.

📌 Conclusión 2026 no empieza con una bajada del coste de la vida. Empieza con más impuestos, más precios regulados al alza y más gasto fijo, mientras te venden una expectativa optimista basada en supuestos. Te suben todo… y esperan que no te des cuenta.

