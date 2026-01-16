Tomás Gómez suelta la bomba: «Estos son los dos posibles sucesores de Sánchez en el PSOE»

Tomás Gómez (Países Bajos, 1968) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido alcalde de Parla entre 1999 y 2008, y secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) desde 2007 hasta 2015.
Podría decirse que ha sido la primera víctima del afán de Pedro Sánchez por dominar la federación madrileña, así como de la guerra sucia y las artimañas opacas que suele emplear el presidente del Gobierno, ya que lo destituyó de su cargo al frente del partido de forma fulminante, aduciendo un caso de corrupción relativo al tranvía de Parla que nunca se demostró y que ni siquiera se judicializó.
Protagoniza la nueva edición de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, aunque en esta ocasión ha sido Eurico Campano quien ha ocupado el sillón del director de Periodista Digital.
Gómez ha reflexionado sobre el estado de la política actual y del PSOE en particular, ha hecho referencia al manifiesto publicado por Jordi Sevilla, su pronóstico de cara a las próximas elecciones en Aragón y hasta ha adelantado cuáles serían los dos posibles sucesores de Sánchez en Ferraz.
Sánchez ha flirteado con los independentistas desde 2014.
Sánchez quiso mi cabeza porque avisé de que iba a pasar todas las líneas rojas.
Pedro Sánchez era un candidato coyuntural; no tenía currículo para ser el líder del PSOE.
Cuanto más tiempo esté Pedro Sánchez en la Moncloa, peor irá todo.
Soy optimista: creo que esto va a acabar antes de 2027 por tres factores.
Sánchez ya no tiene peso internacional ni gobernabilidad, y sus socios se alejarán por la corrupción.
A Pedro Sánchez no lo ha puesto el pueblo; lo ha puesto el Parlamento. No ganó las elecciones.
La debacle de Aragón será peor que la de Extremadura.
Sánchez es el responsable de la caída del PSOE en todos los territorios.
Es probable que intente juntar las elecciones de Andalucía con las generales.
Hay mucho miedo en el PSOE: si opinas de manera crítica, estás fuera.
Si Page da la orden a sus diputados de votar en contra, no le harían caso: responden a Pedro Sánchez.
Óscar Puente alimenta el radicalismo; se ve como sucesor de Sánchez. El otro es Bolaños, que es muy peligroso.
Bolaños está trabajando internamente para ser el próximo líder del PSOE.
Hay dos posibles sucesores de Sánchez en el seno del sanchismo: Óscar Puente y Félix Bolaños.
Cuando Pedro Sánchez caiga, se abrirán muchas posibilidades.
El daño de Sánchez al PSOE es muy grande: ha traicionado todos sus principios. Pasarán muchos años para recuperar el partido.
Tezanos va a acabar mal; no se puede usar una institución para un interés partidista.
Sánchez es más valorado por los votantes de extrema izquierda que por los propios socialistas.
Sánchez ha podemizado al Partido Socialista; la militancia ha cambiado desde 2014.
Sánchez puede montar un Frente Popular si con eso le salen las cuentas, incluso si tiene que enterrar al PSOE.
Sánchez desprecia al Parlamento, pese a que solo gobierna gracias a él.
Sánchez tiene comportamientos típicos de los dictadores.
Sánchez fortalece a VOX porque le beneficia; por eso saca temas como el aborto sin venir a cuento.
Mi prioridad es mi país antes que mi consideración ideológica; la urgencia es el interés de la nación