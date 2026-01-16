Tomás Gómez suelta la bomba: «Estos son los dos posibles sucesores de Sánchez en el PSOE»

Tomás Gómez (Países Bajos, 1968) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido alcalde de Parla entre 1999 y 2008, y secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) desde 2007 hasta 2015.

Podría decirse que ha sido la primera víctima del afán de Pedro Sánchez por dominar la federación madrileña, así como de la guerra sucia y las artimañas opacas que suele emplear el presidente del Gobierno, ya que lo destituyó de su cargo al frente del partido de forma fulminante, aduciendo un caso de corrupción relativo al tranvía de Parla que nunca se demostró y que ni siquiera se judicializó.

Protagoniza la nueva edición de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, aunque en esta ocasión ha sido Eurico Campano quien ha ocupado el sillón del director de Periodista Digital.

Gómez ha reflexionado sobre el estado de la política actual y del PSOE en particular, ha hecho referencia al manifiesto publicado por Jordi Sevilla, su pronóstico de cara a las próximas elecciones en Aragón y hasta ha adelantado cuáles serían los dos posibles sucesores de Sánchez en Ferraz.