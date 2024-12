Tomas Gómez da dos advertencias sobre Pedro Sánchez que dejan en shock a Alfonso Rojo

Tomás Gómez (Países Bajos, 1968), es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido alcalde de Parla, entre 1999 y 2008, y secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) desde 2007 hasta 2015.

Podría decirse que ha sido la primera víctima del afán de Pedro Sánchez por dominar la federación madrileña, asó como de la guerra sucia y artimañas opacas que suele emplear el presidente de Gobierno, ya que lo destituyó de su cargo al frente de forma fulminante aduciendo un caso de corrupción referente al tranvía de Parla que nunca se demostró y ni siquiera se judicializó.

Protagoniza la nueva edición de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL ha reflexionado sobre el estado de la política actual y del PSOE en particular, dejando frases muy interesantes:

“Mis padres eran emigrantes al uso, como los españoles de aquella época”

“El PSOE es mi exfamilia”

“Sigo casado oficialmente con el PSOE, soy militante pero siempre he sido muy heterodoxo”

“No creo en el proyecto de Pedro Sánchez, si es que lo tiene”

“Este partido socialista no tiene nada que ver con lo que era”

“La degeneración del PSOE viene de la época de Zapatero, que no tuvo mayoría absoluta nunca”

“Zapatero no es un líder socialdemócrata, es un republicanista cívico”

“Lo que separa la izquierda y la derecha es la redistribución de la riqueza, el resto son percepciones personales”

“Yo estoy espantado con Pedro Sánchez, me hizo un favor al echarme porque no podría estar en política con él”

“Creo en España como Estado nación, como unidad de conjunto: puedes sentirte catalán y español”

“En cualquier día me llega el expediente de expulsión”

“¿Cómo puedes tener un Gobierno de coalición con Podemos o con Sumar, que es lo mismo?”

“No podemos confundir la historia con la memoria. Soy nieto de republicanos pero mi memoria no puede ser la historia”

“Pones el ojo en la guerra civil y la dictadura pero, ¿no hablas de los asesinatos de ETA?”

“Bildu tienen que asumir perdón de verdad y aceptar las reglas ”

“Ver a Bildu gobernando me revuelve el estómago”

“Pedro Sánchez no es socialista”

“Sánchez no quiere gobernar, quiere el poder”

“Conozco perfectamente a Sánchez desde hace mucho tiempo, nunca le he visto una emoción. Eso explica muchas cosas”

“No he hablado con Lobato pero he sufrido el modus operandi de Sánchez, la presión del partido y de los medios como El País”

“Creo que Lobato ha considerado que no le valía la pena luchar”

“Sánchez me mató acusándome de corrupto cuando nunca fue judicializado el caso”

“Sánchez consiguió la patente de la fábrica del lodo con lo del tranvía de Parla”

“Si quieres liderar tienes que decir lo que piensas”

“Pilar Sánchez Acera, Félix Bolaños y Rafael Simancas son el eje del mal”

“Son los eternos conspiradores”

“Tengo muchas ganas de ver declarando a Pilar Sánchez Acera. Si ve algún riesgo penal, cantará la traviata”

“Yo dudo que esta Legislatura acabe pero no descarto que siga siendo presidente por la división de la derecha”

“Sánchez está en la máquina del fango todos los días haciendo cosas que no son limpias”

“Cuando tienes que decir que tienes un Gobierno limpio, tienes que hacértelo mirar”

“A Begoña ya no hay que criticarla sino hacerle una donación por sus ‘problemas económicos’”

“En el PSOE han pasado de apartar a los que estaban envueltos en escándalos a ovacionarles”

“Pedro Sánchez ha hecho un país más injusto también desde lo económico”

“El discurso de miedo de Sánchez ha calado y muchos socialistas le votan con asco”

“Creo que el futuro del PSOE será como el modelo francés”

“El día a día de la política hace que ellos no piensen mucho. Van al titular pero la acción sin reflexión es igual al desastre”

“No volvería a la política ni en broma”