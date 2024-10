Esperanza Aguirre atemoriza a Pedro Sánchez con una pregunta descomunal que convulsiona al PSOE

Esperanza Aguirre se hace cruces con el ‘caso PSOE’.

En un extenso artículo en ‘The Objective‘, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012) lanza una pregunta sobre Pedro Sánchez que convulsiona Ferraz.

Y es que ante las revelaciones del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Koldo García, Aguirre considera que:

La integrante del Partido Popular sopesa la posibilidad de una moción de censura, aunque sea básicamente para poner a Sánchez entre la espada y la pared de manera simbólica, ya que sus socios, en teoría, seguirían apoyándole.

Cree que esa moción puede causar pánico entre sus socios y entre los propios socialistas:

Puedo imaginar el pavor que a todos éstos, que son los que mandan en el Gobierno de España desde que Sánchez está en el Falcon, les acosa cuando piensan que algunos diputados socialistas, en un rasgo de dignidad, libertad y honradez, puedan decir ¡basta ya! Basta ya de hacer lo contrario de lo que prometimos en la campaña electoral, basta ya de amnistiar golpistas o basta ya de soltar a los asesinos de nuestros compañeros vascos. Y que algunos de estos socialistas dieran el paso, que sería histórico, de unirse a esa moción de censura. No hay duda, si hubiera cuatro socialistas amantes de la libertad, de la verdad y de la dignidad, España estaba salvada de la deriva a la que Sánchez, a las órdenes de Frankenstein, la ha conducido.

Acaba con una pregunta que, la propia Aguirre, espera que no tenga el mismo final bíblico:

Y eso me trae a la memoria el episodio del Génesis donde se nos cuenta cómo Dios prometió a Lot que, si encontraba a diez hombres justos en Sodoma, perdonaría a todos los habitantes pecadores de la ciudad y no la destruiría como estaba dispuesto a hacer. ¿No habrá cuatro hombres justos o mujeres justas en el PSOE? Claro que también la Biblia nos cuenta que Lot no los encontró y Sodoma fue destruida.