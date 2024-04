Esther Palomera se descompone en directo cuando Carlos Cuesta le da con la verdad en los morros

¡Menudo careto se le quedó!

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, se ha convertido en la peor pesadilla de Esther Palomera. Es todo un clásico escucharla vomitar odio contra Isabel Díaz Ayuso a cada tertulia que acude.

Después de conocer que el novio de la presidenta de la Comunidad se querella contra la Fiscalía por revelación de secretos. Por su parte, la líder popular ha manifestado que su partido no teme ir a la comisión del Congreso y que si llaman, “cantará lo más grande”.

Carlos Cuesta explicaba en el programa ‘Cuatro al día’ los motivos por los que sí ha habido una filtración de datos cuando la ley general tributaria marca que debe tramitarse en completo “sigilo” y “secreto”, sin embargo, “estamos todos hablando de ella” y exponía:

Mientras, Palomera interrumpía a Cuesta alegando que esa información era falsa, el periodista agregaba:

“Está demostrado que la Agencia Tributaria dice que no se creen las facturas. Muy bien, tú no te las crees y hay facturas. A partir de ese momento se tendrá que hacer un proceso de comprobación, de certificación, me parece muy bien. Pero eso no es tenerlo ya aprobado. El 40% de los casos que se llevan por parte de los contribuyentes a los tribunales, memoria de la agencia tributaria, los pierde la agencia tributaria. El 40%”.