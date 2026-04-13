Marcos de Quinto alecciona a los progres catetos que se regodean de la salida de Orban

Anda la izquierda muy ufana celebrando que Viktor Orban no continuará en el poder tras los comicios celebrados este domingo en Hungría.

Sin embargo, el exvicepresidente mundial de Coca Cola, Marcos de Quinto, les ha hecho bajar los pies a tierra. Y es que en Hungría y en Perú, los partidos de izquierdas han sido barridos del mapa en las elecciones celebradas este domingo en esos países:

Sorprende ver a la izquierda celebrar las últimas elecciones cuando en… HUNGRÍA

Vence un candidato que estuvo en el partido de Orban 22 años y queda Orban segundo. El socialismo, desaparecido PERU

Pasan a la segunda vuelta Keiko Fujimori, derecha liberal, y López Aliaga,… — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) April 13, 2026

Pedro Sánchez no ha dejado pasar la oportunidad de felicitarse por el resultado electoral en Hungría:

Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026

Alberto Núñez Feijoo hace una valoración parecida a la de Sánchez:

Es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente. Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de… pic.twitter.com/p5rzamoNYT — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 12, 2026

Los progres patrios habían puesto en el punto de mira al primer ministro Orban por negarse a acoger a ni un solo inmigrante ilegal que la mafia pro inmigración masiva de Bruselas quería meter en su país. Eso le ha costado durante años haberse ganado la etiqueta de fascista, extremista y demás adjetivos. Pese a las críticas furibundas de la izquierda española y del rechazo que ha generado entre lideres del PP, el experto en movimientos migratorios Rubén Pulido, ha repasado algunos datos positivos de la gestión que ha realizado Orban:

Llamarme tonto no cambia los hechos. En 2015 Hungría registró más de 411.000 cruces fronterizos ilegales según Frontex y era la puerta principal de la ruta de los Balcanes. Orbán fortaleció fronteras y los ingresos ilegales cayeron casi un 99 por ciento. En la última década el… — Rubén Pulido (@rubnpulido) April 13, 2026

Los logros de Orban conteniendo la inmigración ilegal masiva y manteniendo seguras las calles húngaras, es lo que más ha irritado de su gestión a la izquierda. Gabriel Rufián tilda a estas políticas de fascismo:

Que ser un fascista vuelva a dar vergüenza. https://t.co/A1D4Rm8w2B — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 12, 2026

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García también celebra la derrota de Orban aunque en este post, inexplicablemente, no ha metido por medio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La caída de Orbán supone una victoria para los húngaros y Europa. Una profunda derrota para Trump, Putin y la sucursal de Vox. Sigamos avanzando frente a la internacional del odio. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 12, 2026

Los mercenarios habituales de la extrema izquierda también parecen estar disfrutando esta derrota. Antonio Papel dice que Hungría vuelve al redil:

Hungría vuelve al redil. Quienes pensaron que el fascismo volvería a conquistar la mitad de Europa se equivocaban. La democracia ha vuelto. Y que nadie olvide que Orban, siniestro amigo a la vez de Putin y de Trump, era aliado de VOX. — Antonio Papell (@Apapell) April 13, 2026

Jesús Maraña parece creer que la derrota de Orban es una vuelta de la democracia en Hungría: