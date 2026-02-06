Marcos de Quinto desmonta la última idiotez de la diputada más boba de Yolanda Díaz

La ultraizquierda intenta negar la existencia de miles de viviendas okupadas en España preguntando quien conoce a alguien que tenga un inmueble en esta situación.

Semejante paja mental recurrente ha sido desmontada por Marcos de Quinto en su cuenta de X tras la entrevista de Carlos Alsina a Lara Hernández, de Sumar. Y es que el pasado miércoles, la política extremista acudía a Onda Cero a soltar, entre otras perlas, que “los datos avalan” que la okupación “no existe”. Y como gran argumento en el que apoyar su afirmación, Hernández deslumbraba a la Humanidad diciendo “cuantas personas conocen ustedes que les hayan okupado la vivienda”.

Siguiendo la lógica de esta descerebrada que dice que la okupación no existe porque “¿cuántas personas conocen que les hayan okupado una vivienda?”, se podría también decir que los crímenes que denominan “machistas” tampoco existen porque “¿cuántas mujeres conocen que hayan sido… https://t.co/0ANKlVaMI8 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) February 5, 2026

Según los últimos datos publicados por Idealista, en su plataforma había a fecha de septiembre de 2025, 23.010 viviendas sin posesión en toda España. Por tanto, si se contaran todas las que están okupadas pero no figuran en el portal inmobiliario, la cifra sube aún más.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2025 en toda España fueron asesinadas 48 mujeres a manos de sus parejas o exparejas hombres. Y, como no puede ser de otra manera, a nadie se le ocurre negar la existencia de este delito preguntando quien conoce a alguna mujer a la que hayan matado en estas circunstancias.

Las trampas estadísticas con la okupación

Otro trilerismo habitual de la izquierda es hablar del porcentaje de viviendas okupadas para tratar de invisibilizar el problema. Y es que si se saca el porcentaje de 26.000 viviendas usurpadas a la venta en Idealista con 27 millones de inmuebles tenemos que los pisos robados a sus dueños son el 0,096% del total.

¿Hacemos lo mismo con el porcentaje de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas hombres? Porque a nadie se le ocurre negar este delito por el hecho de que “sólo” el 0.00019% de las mujeres españolas lo haya padecido. Es lo que resulta de calcular el porcentaje de 48 víctimas de este tipo de crimen sobre el total de 25,2 millones de mujeres que hay en nuestro país.