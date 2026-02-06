  • ESP
    España América
Periodismo

EN SU CUENTA DE X

Marcos de Quinto desmonta la última idiotez de la diputada más boba de Yolanda Díaz

Lara Hernández (Sumar) vuelve a negar la existencia del delito de okupación preguntando si alguien conoce a alguna víctima de este robo. ¿Qué pasaría si aplicamos esto al asesinato de mujeres a manos de sus parejas?

Marcos de Quinto desmonta la última idiotez de la diputada más boba de Yolanda Díaz
Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

¡El Gobierno Sánchez amenaza a Ayuso con intervenir Madrid por el 155!

¡El Gobierno Sánchez amenaza a Ayuso con intervenir Madrid por el 155!

Las ocupaciones se disparan en España y los robos siguen siendo la principal amenaza

Las ocupaciones se disparan en España y los robos siguen siendo la principal amenaza

La ultraizquierda intenta negar la existencia de miles de viviendas okupadas en España preguntando quien conoce a alguien que tenga un inmueble en esta situación.

Semejante paja mental recurrente ha sido desmontada por Marcos de Quinto en su cuenta de X tras la entrevista de Carlos Alsina a Lara Hernández, de Sumar. Y es que el pasado miércoles, la política extremista acudía a Onda Cero a soltar, entre otras perlas, que “los datos avalan” que la okupación “no existe”. Y como gran argumento en el que apoyar su afirmación, Hernández deslumbraba a la Humanidad diciendo “cuantas personas conocen ustedes que les hayan okupado la vivienda”.

Según los últimos datos publicados por Idealista, en su plataforma había a fecha de septiembre de 2025, 23.010 viviendas sin posesión en toda España. Por tanto, si se contaran todas las que están okupadas pero no figuran en el portal inmobiliario, la cifra sube aún más.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2025 en toda España fueron asesinadas 48 mujeres a manos de sus parejas o exparejas hombres. Y, como no puede ser de otra manera, a nadie se le ocurre negar la existencia de este delito preguntando quien conoce a alguna mujer a la que hayan matado en estas circunstancias.

Las trampas estadísticas con la okupación

Otro trilerismo habitual de la izquierda es hablar del porcentaje de viviendas okupadas para tratar de invisibilizar el problema. Y es que si se saca el porcentaje de 26.000 viviendas usurpadas a la venta en Idealista con 27 millones de inmuebles tenemos que los pisos robados a sus dueños son el 0,096% del total.

¿Hacemos lo mismo con el porcentaje de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas hombres? Porque a nadie se le ocurre negar este delito por el hecho de que “sólo” el 0.00019% de las mujeres españolas lo haya padecido. Es lo que resulta de calcular el porcentaje de 48 víctimas de este tipo de crimen sobre el total de 25,2 millones de mujeres que hay en nuestro país.

OFERTAS PLATA

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 21 Y EL 40% !!!

Te ofrecemos un amplio catálogo de ofertas, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]