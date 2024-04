El brutal meneo de Ayuso a Lobato deja al socialista grogui y al borde del ridículo más espantoso

El meneo fue bestial.

Isabel Díaz Ayuso dejó para el arrastre al socialista Juan Lobato.

El líder del PSOE se presentó en la Asamblea de Madrid dispuesto, una vez más, a escarbar en el asunto del novio de la presidenta autonómica.

Pero, una vez más, la inquilina de la Puerta del Sol le sacudió un festival de zascas hasta dejar totalmente grogui a su oponente.

El exalcalde de Soto del Real no se salió del guion establecido, siguiendo, cómo no, las consignas de La Moncloa y de Ferraz. Acusó a la presidenta de marcharse a Chile, pero no para vender las bondades de Madrid, sino para escapar de los problemas fiscales de su pareja:

Señora Ayuso, usted no fue a Chile. Usted huyó de Madrid. Usted huyó de los fraudes fiscales. Huyó de las polémicas por los coches y los pisos de lujo. Usted huyó de los 7.291 muertos en residencias a los que ahora quiere cobrar el recibo más indigno, señora Ayuso. Eso es de lo que usted huyó. Y huyó para no dar la cara por las amenazas a la prensa que usted ha avalado y ha animado. Huyó para no tener que responder ante el millón de madrileños en listas de espera, los cientos de miles de jóvenes esperando su vivienda prometida con la plantita en la terraza. Usted, desde Chile, ordenó impedir la reforma del Estatuto de Autonomía que elimina la palabra minusválidos. Señora Ayuso, que da dignidad, respeto a cientos de miles de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Mire, y ahora quiere esconderse en una encuesta. Una encuesta que hacen ustedes mismos para tratar de tapar otras que han salido. Pero es que hacen preguntas muy raras. Preguntan, oiga, ¿usted quiere conducir los coches y vivir en la casa que vive Ayuso? Claro, le da mayoría absoluta. Hombre, cuando le hacen esa pregunta, ¿qué le va a dar? Mire, pocas veces ha habido síntomas tan claros de su debilidad como esta encuesta, señora Ayuso. Pocas veces. Mire, no sé, si además de esconderse, disfruta en sus viajes. No lo sé. Lo que sí que sé es que a los madrileños, que son quienes pagan esos viajes, no les sirve para nada lo que usted hace en esos viajes. Absolutamente para nada, señora Ayuso.

La presidenta madrileña sacó toda la artillería:

Ha de informarse primero, porque no sabe usted que la inmensa mayoría de los viajes no me lo pagan los madrileños, a diferencia de lo que hacen los madrileños con los dos falcons de repuesto y los palacios en los que vive su jefe, con las casas oficiales en las que viven la mayoría de los ministros, que les pagamos hasta el servicio, la seguridad, la limpieza, la alimentación. Hagan la factura de lo que cuesta, dónde vive la inmensa mayoría de los socialistas de este país, y lo que cuesto yo, que no le cuesto ni un euro a nadie, porque soy un presidente que ha decidido pagarse con su trabajo, su casa, durante toda su vida, un respeto al trabajo de una mujer en política que se ha ganado honrosamente la vida trabajando. Toda la vida. Sí, señor. Mire, mientras usted estaba de vacaciones de Semana Santa, yo tuve que ir nuevamente a un viaje al exterior a decirle a los inversores que el Gobierno de la Comunidad de Madrid nada tiene que ver con el Gobierno de Sánchez, por el que tenemos que ir pidiendo perdón y disculpas porque da vergüenza el ataque a la justicia, a la empresa y a las inversiones, y demostrarle que somos totalmente distintos.

¿Sabe lo que hizo Sánchez la semana anterior que yo? Fue y volvió en su falcon, pagado eso sí por todos ustedes y todos nosotros, a verse con Boric y volver. Se escondió dos días en un avión. Yo tuve una agenda con más de 14 actividades, incluso en algunas de ellas había más de 200 actividades. Fui a buscar inversiones y fui a hablar a los inversores de las bondades de los productos gastronómicos de Madrid, de nuestras empresas, de nuestros proyectos para atraer después aquí inversión. No se sorprende la gente cuando ve que la Comunidad de Madrid cada vez es más internacional y atrae a más gente. Eso es fruto de un Gobierno que trabaja pero encima da lo que no da al suyo, que es confianza, que da vergüenza la cantidad de escándalos que les toman cada día. Y mire usted no puede hacer nada conmigo en la justicia. Por eso hizo el bochorno ante la Fiscalía Anticorrupción. Aún no ha dado explicaciones por ello. Usted se va hundiendo día a día bajo la máxima de para lo que me queda en el convento y se permite decir cualquier tipo de barbaridades porque se siguen hundiendo en las encuestas. Usted va a dejar al PSOE en el peor nivel de toda su historia. Y es así como ha trabajado. Mientras la persona de la que se refieren ustedes, que lo intentan utilizar en el plano sentimental, para atacar al adversario político, nada tiene con la Comunidad de Madrid, cero euros se ha contratado con la Comunidad de Madrid. Así que yo creo que si tienen que atacarme desde el plano personal para intentar hundirme, es que están pero que muy mal. Así que si pone el aire acondicionado mirando al norte y al sur mientras ustedes tienen tramas de corrupción con rulos de dinero y con pistolas, es su problema. Y si son ustedes los que están en la zona de la corrupción, es su problema. Y si son ustedes los que chapotean en la corrupción, lo vamos a saber en los próximos meses

Pero el esperpento de Lobato iba a ir a más.

Ya se iba a dar paso a la siguiente pregunta, la de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, cuando el socialista exigió consumir su segundo turno, una intervención de ¡¡¡dos segundos!!! en el que sólo le dio tiempo a musitar un lacónico «¡usted sí que da confianza!»