Ayuso zurra a Lobato (PSOE) por imitar a sus ‘mayores’ pidiendo su dimisión: «Usted no pasa de fase en ‘Got Talent'»

Era de esperar el tono bronquero de Juan Lobato (PSOE).

Si sus ‘jefes’ en el Senado y en el Congreso de los Diputados se tiraron dos días pidiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso y metiendo la exigencia aunque fuese con calzador, no menos iba a hacer el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.

Pero, una vez más, el exalcalde de Soto del Real se llevó un buen revolcón por parte de la dirigente de la Puerta del Sol, pese a intentar ponerse a la altura de sus ‘mayores’:

La semana pasada le pedí explicaciones sobre lo que estaba pasando y usted mintió. Le pedí que dimitiera por mentir y usted se negó. Pues que sepa que esto no ha acabado aquí. Por mucho que ahora pretenda poner tierra de por medio e irse corriendo a Chile , que por cierto ha elegido un destino que es el sitio más lejano de todo el mundo a Madrid donde hay vuelo directo. Pues oiga, aproveche esas 14 horas de vuelo que tiene, aproveche para pensar que desde el Grupo Socialista vamos a fiscalizar hasta el último euro de los madrileños que su Gobierno ha destinado a pagar a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que casualmente es la misma empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja, señora Ayuso. Señora Ayuso, la casa de cada uno cuenta muy bien la historia de….

El chorreo al que Ayuso sometió a Lobato fue, sencillamente, espectacular:

Yo creo que usted tiene que pasar el ‘ Got Talent ‘ de La Moncloa cada jueves y este, ¿verdad? Creo que le ha salido regular otra vez. Yo creo que no le van a dejar pasar de fase. A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño. Porque es una obsesión lo que tiene conmigo.

Y enumeró todos los frentes que el Ejecutivo socialcomunista tiene abiertos:

Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo. Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales. Los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center . Los Consejos de Gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses. 39 viajes a la República Dominicana en Falcon que Sánchez se niega a explicar. Festival del queroseno, por cierto, 130 millones en una cuenta en Luxemburgo de la trama Koldo, casi 18 millones de fondos europeos afectados por el caso. Ábalos, secretario de organización de su partido implicando a Puertos del Estado , a Adif , a Armengol , al ministro Torres , Illa , que fue capaz de comprar seis veces por encima del precio material defectuoso. Miren, 11 viajes al extranjero. Caribe incluido de Ábalos y Koldo. Los Bizum con los que Koldo viajaba y pagaba fiestas y prostitución. 40 maletas de Delcy en Barajas . Y otras 79 que volvió a introducir Venezuela en España. Los fajos de billetes que lucía sobre la cama uno de los socios de la trama. 23 móviles, 24.000 euros y nueve armas incautadas en la casa de Koldo. Nueve armas, ¿de qué estamos hablando? Borrado de correos electrónicos en el Ministerio del Interior, la desaparición de los móviles del caso del Tito Berni. Pablo Escobar, a su lado, es un principiante, lo que dice Europa sobre la amnistía.

La presidenta madrileña dejó patente que es Pedro Sánchez quien está enfangado por la corrupción:

Pedro Sánchez está acorralado por la corrupción. Y pretenden reducir el caso de corrupción de un secretario general y que también es ministro al caso de un asesor y, eso sí, el de un particular a la categoría de un ministro. Pues va a ser que no, ni tienen presupuestos, humillan a España entera. Ustedes no saben ni siquiera llevar los timón de un Gobierno como el de España con la democracia española en su peor momento. Madrid, sin embargo, en el mejor de su historia. Y pretenden arreglarla a la venezolana. Contra Ayuso. Porque nos molesta.