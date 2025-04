Ayuso derriba el patético show guerracivilista de la títere de Sánchez y lanza un recado a ‘Chiqui’ Montero

Otro show más de Mar Espinar.

La ‘títere’ de Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid volvió a buscar su minuto de gloria en la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero, una vez más, tuvo que marcharse con el rabo entre las piernas.

Como le espetó la jefa del Ejecutivo madrileño, la del PSOE apenas recibirá los elogios de La Moncloa y se quedará, por tanto, muy alejada de las primeras posiciones para lograr los favores del sanchismo.

Espinar ya apuntó maneras en su primera intervención:

Señora Ayuso, usted respire hondo, esté tranquila, porque yo hoy de verdad que no quiero que usted pase un mal rato como el que pasó el jueves pasado en la radio. Yo no quiero que esté tensa porque mi pregunta no va a ser incómoda. ¿Vale? Yo vengo a insistir otra vez sobre la transparencia. Mire este titular, señora Ayuso. Ha querido dar el paso de convertirse en propietaria de su propio hogar. ¡Ojo, cuidado! que lo de propietaria no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el medio, está aquí escrito y además es un medio de cabecera de los suyos. En 2023 anuncia que se compra una casa y en 2025 aún no sabemos cómo se ha pagado. Aquí esté atenta, señora Ayuso, porque esto es transparencia. Saber de dónde viene el dinero, dónde ha pagado ese ático, ¿correcto? Pero aquí es un poquito embarazoso para usted. Usted intenta ocultar esa información como intenta ocultar el hecho de que su pareja está investigado por cuatro delitos. No es una multa, es un delito. Son dos millones de euros en facturas falsas. A ver si esto le ayuda. F de Feijóo, A de Aznar, L de Lasquetty, S de Sepúlveda, A de Aguirre y S de Serrano. Falsas. A ver si con este truquito no se vuelve a equivocar. Mire, señora Ayuso, lo que no ocultan porque no pueden es la caradura que tienen. Como la de callarse que el transporte gratuito para menores de 15 años en Madrid lo paga el Gobierno de España. ¿Va a tener el cuajo de presumir de transparencia? Sorpréndame, señora Ayuso.