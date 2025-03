Ayuso entierra el mantra bulero de la recadera sanchista en Madrid con la cifra que pone a temblar al PSOE

No ceja el PSOE en sacar como carta ganadora la manoseada cifra de los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia.

Pero igualmente la realidad acaba por convertir ese as socialista en una baza que acaba en la basura.

En la última sesión plenaria de marzo de 2025, Mar Espinar volvió a darse de bruces con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien respondió con contundencia a las acusaciones vertidas por la política de Ferraz:

Presidenta, hay tres cosas que usted y los suyos confunden. La transparencia con invisibilidad, la familia con los negocios y la codicia con la ambición. Mire, usted se ha ido a Londres queriendo jugar a ser la dama de hierro y ha vuelto como la dama de hielo. Por lo demás, ¿cómo ha ido su viaje? ¿Se ha hospedado en el ático del hotel o lo ha hecho en las plantas bajas para desconectar moralmente? Mire, señora Ayuso, hace cinco años su gobierno impidió que miles de mayores que dependían de ustedes fueran trasladados a los hospitales. Como usted se niega a dar la cifra real de las víctimas de sus protocolos, lo voy a hacer yo. 7.291 personas. Si no le gusta esa cifra, tengo otra. 511, artículo del Código Penal. Mírelo. Mire, señora Ayuso, usted ha jugado con fuego y el fuego quema. Conteste hoy con transparencia qué es lo que quiere ocultar, qué es lo que no quiere que sepamos.

La primera réplica de la inquilina de la Puerta del Sol no dejó lugar a dudas:

Espinar, en su segunda intervención, siguió con el raca-raca:

Señora Ayuso. Lleva usted unos días muy exóticos. Ha hecho una declaración institucional disparatada, ha hecho un publirreportage negando la mayor, ha intentado manipular Televisión Española y a periodistas de prestigio. Sí, como si pudiera usted manejar la televisión pública con ese despotismo bananero con el que maneja Telemadrid, señora Ayuso. Pero mire, le voy a dar un dato cierto. Uno de cada cuatro madrileños ha ido a la televisión a informarse de por qué la presidenta de la única comunidad que firmó esos macabros protocolos ha decidido hacer como si no pasara nada. Y, señora Ayuso, pasó. Pasó 7.291 veces pasó. Cinco años después, usted dice que esa gente no murió y que esos protocolos no existieron. Ojalá no hubieran existido esos protocolos, señora Ayuso. Ojalá no hubieran muerto como murieron. Pero los protocolos existieron, señora Ayuso. Y lo que es peor, se aplicaron. Mientras los suyos se lo llevaban crudo, se aplicaron. Mientras su novio hacía chanchullos para que usted pudiera pasar de un pisito en Malasaña a un aticazo en Chamberí, se aplicaron. Señora Ayuso, 7.291 veces se aplicaron estos protocolos. Y usted quiere negarlo, señora Ayuso. Mire, yo solo le puedo decir una cosa. A la vista está que con una mentira se puede llevar muy lejos. Pero le aseguro que no hay camino de vuelta. La única salida que le queda es pedir perdón y dimitir. Por ese orden.