Feijóo deja a Sánchez fuera de juego con una colosal premonición: «Todos los caminos conducen a usted»

Expectación máxima.

Había un interés inusitado en presenciar el nuevo cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados después de las nuevas revelaciones del ‘caso PSOE‘.

El líder de la oposición fue directo al grano a ponerle las peras al cuarto al inquilino de La Moncloa.

Comenzó con una pregunta clara:

Señor Sánchez, ¿podría decirle a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama, actualmente en prisión?

El presidente del Gobierno comenzó a irse por las ramas:

A ver, señoría, usted está con esto de que si estoy tapando… No me hable usted de tapar, señoría. No me hable usted de tapar. ¿Somos iguales ante la ley? Por supuesto, pero iguales ante los casos de corrupción, en absoluto, señoría. Este gobierno, como cualquier gobierno democrático, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaban ha hecho tres cosas. La primera, actuar con contundencia. Hace ocho meses, cinco días después de conocerse las informaciones en los medios de comunicación, actuamos con contundencia. En segundo lugar, colaborar con la Justicia, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señoría, a diferencia de lo que hacían ustedes, que creaban policías patrióticas precisamente para obstaculizar la labor de la Justicia. Y, finalmente, señoría, además de actuar, colaborar, gobernar. El compromiso de este Gobierno es que en el año 2027 haya una España más próspera y más unida que cuando ustedes estaban gobernando en el año 2017. Y por mucho ruido, y por mucha hipérbole, y por mucho insulto que ustedes viertan, no me van a sacar de ese carril.

Feijóo sacó todo el armamento en la segunda intervención:

Su actitud y su cara le delatan. El compromiso de este Gobierno es colaborar con la Justicia y ponerle dos querellas al juez que le investiga. Todos los caminos conducen a usted. Las mordidas, las paradas técnicas de Delcy, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el 1. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delcy y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de tres años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente, señor Uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya.

Antes de que me insulte, le adelanto que no va a sorprender a nadie. Tiene usted cuatro causas judiciales, quince delitos investigados, once ministerios implicados, la tercera autoridad del Estado, su partido, su gobierno, su familia y usted al tanto de todo. Olvídese, no le confundan los aplausos de su grupo, también le aplaudían al señor Ábalos. Al margen de lo que la justicia determine, usted ya tiene su sentencia política. ¿Sabe qué pone? Que la justicia es la justicia. Vinieron a combatir la corrupción y lo que hicieron fue ejercitarla. Ya no es heroica su resistencia. Y su dimisión es de libro. Porque usted que repartía carnés de decencia hace diez años, ahora reparte amnistías, cupos, excarcelaciones y mordidas. Tiene razón, hay dos bloques. El del cambio honesto que está por llegar y el de la vergüenza que usted encabeza.

Sin argumentos que oponer, Sánchez fue a lo de siempre: