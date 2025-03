Angélica Rubio, desquiciada ante el estreno de Antonio Naranjo en Telemadrid: «En ‘TeleAyuso’ van a por Broncano»

Ya no ejerce de directora de ‘El Plural‘ por mor del puestazo de consejera que tiene en RTVE.

Pero se nota muy mucho la mano larga de Angélica Rubio a la hora de inspirar la pieza con la que se da la ‘bienvenida’ a Antonio Naranjo a Telemadrid en su estreno en ‘El Análisis Diario de la Noche‘ el próximo 10 de marzo de 2025 a partir de las 21:45.

El artículo es un continuo ataque contra el fichaje del periodista de Alcalá de Henares:

Naranjo es otro de los tertulianos más críticos con La Moncloa. De hecho, en una de sus últimas entrevistas -con ‘ The Objective ‘, pronosticaba que Sánchez «no llega al verano» y lo nombraba como el «sheriff en España»: «Gracias a que la placa se la dan los delincuentes y solamente le permiten ser el sheriff si lo que hace es olvidarse de la ley cuando los forajidos se lo piden o cambiarla para adaptarse a los objetivos que ellos tienen. En España no gobierna un acuerdo, gobierna un negocio y es un caso de corrupción, el peor de los que hay».

Tras el fichaje de Miguel Lago al frente de ‘La noche golfa’ – cuyos datos de audiencia siguen muy por debajo de lo esperado-, Telemadrid anunciaba el de otro de los grandes detractores televisivos del Gobierno de Pedro Sánchez : Antonio Naranjo. La cadena autonómica madrileña -apodada por muchos como «TeleAyuso»- comunicaba hace unas semanas la creación de un nuevo formato, ‘El Análisis Diario de la Noche’, presentado por Naranjo y Mónica Martínez , y en las últimas horas ha desvelado su fecha de estreno. Casualmente, o no, el espacio competirá frontalmente con ‘ La Revuelta ‘ de David Broncano , espacio considerado por la derecha como una herramienta del Ejecutivo.

Y ya que pasaba por ahí, también le dedicaron en ‘El Plural’ unas cuantas líneas a Miguel Lago:

En este 2025, una de las primeras decisiones de la cadena fue fichar a Miguel Lago, quien debutó entre referencias directas a «TeleAyuso» y azotes al Gobierno de Sánchez: «¡TeleAyuso trae a Lago para blanquear el fascismo! Pues mira, no te lo voy a negar, le gusto a la señora. Es la realidad. Le gusto a la señora. La presidenta me ve y automáticamente… No se pone como la ministra de Hacienda cuando mira a Sánchez, pero oye», decía en el estreno de La noche golfa con lo que era una supuesta broma.

Lago tampoco perdió la oportunidad de cargar contra un compañero de profesión, David Broncano, al que desde la derecha y ultraderecha han calificado como un instrumento del Ejecutivo: «Sobre todo, insisto: Ayuso no me ha dado ningún programa ¿Por qué? Porque si Pedro Sánchez no se lo ha dado a Broncano, Ayuso a mí tampoco».