Ana Rosa Quintana lanza una dura pregunta a Silvia Intxaurrondo: «¿Por qué a ella sí y a mí no?»

Clarita.

Ana Rosa Quintana concedió una entrevista al podcast ‘El Purgatorio’, de ‘The Objective‘, donde habló de varios temas.

Pero uno de los asuntos que está corriendo como la pólvora es su reflexión sobre Silvia Intxaurrondo, a día de hoy presentadora de ‘La Hora de La 1‘ en TVE.

La conductora de ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) fue contundente cuando le cuestionaron por su compañera y ahora rival en las mañanas.

Quintana recordó que Intxaurrondo estuvo en su equipo:

Sí. De hecho, el primer programa que ella presentó fue con nosotros. Bueno, en aquel momento era Cuarzo . Nosotros aún no habíamos creado Unicorn, pero estábamos ahí: Xelo Montesinos , Juan Serrano y yo.

Pero lo que Ana Rosa no concibe es que la presentadora de la pública pueda expresar su opinión sin recibir críticas y en cambio a ella se la cuestione y eso que encima es desde una cadena privada:

Pero lo que no entiendo es esto: me parece perfecto que Silvia, como cualquier comunicador, tenga derecho a expresar su línea editorial u opinión sobre los temas que sean. Pero parece que si lo dice ella está bien, y si lo digo yo, no. Y eso que yo trabajo en una empresa privada, y ella en una pública.