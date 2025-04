Macarena Olona pone a temblar a una Sarah Santaolalla que opta por poner pies en polvorosa de Cuatro

No se atreve a ir.

Sarah Santaolalla, prácticamente una fija en Cuatro, en el programa ‘En Boca de Todos‘, anunció que el 3 de abril de 2025 no acudirá al plató.

¿La razón? Que acude al mismo Macarena Olona.

La ex de VOX, que conoce a la perfección a la tertuliana, la hizo saltar con este mensaje en redes sociales:

Dice Sarah, “La Preparada”, que no hay ningún Diputado de BILDU condenado en el Congreso. Este jueves nos vemos en @EnBocaDe_Todos. Podré explicarle que Mertxe Aizpurúa, Portavoz de BILDU, está condenada por apología del terrorismo. Salvo que vuelva a esconderse y justo ese día… pic.twitter.com/Vu9NRMMKGF — Macarena Olona (@Macarena_Olona) April 1, 2025

La respuesta de la tertuliana aludida fue la de anunciar que ese jueves 3 de abril de 2025 no acudirá al plató de ‘En Boca de Todos’, amén de sacar su lengua viperina a paseo:

No me esperes nunca.

No me rebajo a sentarme con fascistas. https://t.co/8x3i082baQ — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 1, 2025

Y Macarena Olona remachó a Sarah Santaolalla prometiéndole no sacar determinados asuntos si al final tenía los bemoles suficientes para acudir al plató del programa presentado por Nacho Abad:

Voy a hacer algo que nunca he hecho: @SarahPerezSanta, si vienes el jueves te prometo que no te pregunto por tus méritos para estar en @EnBocaDe_Todos. No tengas miedo. Eso lo dejo para otro programa que no sea en horario infantil. Por lo que sea. https://t.co/lYAkdMoUas — Macarena Olona (@Macarena_Olona) April 1, 2025

El origen del enfrentamiento

La primera y única vez que Macarena Olona y Sarah Santaolalla coincidieron en el plató fue el 11 de febrero de 2025.

Allí ambas se las tuvieron tiesas.

Desde el primer momento, la tensión entre la expolítica y la colaboradora habitual del programa fue palpable hasta el punto de acabar desencadenando en una bronca monumental.

El primer tema que provocó este encontronazo fue por la acusación de Santaolalla sobre un Magistrado del Tribunal Supremo de haber cometido un delito. Entonces, la expolítica recriminó que, tertulianos sin la suficiente formación académica, se dedicasen a lanzar graves acusaciones.

“A mí me parece sorprendente que se pueda estar acusando en esta mesa a un magistrado del Tribunal Supremo de estar cometiendo un delito, con esa ligereza, sin ningún tipo de fundamentos, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de rigor. Que tengamos por los medios de comunicación concubinas mediáticas y mamporreros de determinados partidos políticos, explica en gran parte el daño que está sufriendo en la actualidad nuestra democracia. Los espectadores que nos están viendo escuchan a una persona que no tiene acreditada la más mínima formación, acusar a un alto magistrado del Tribunal Supremo de estar cometiendo un delito”.

En ese momento, Santaolalla se dio por aludida revolviéndose de su asiento y disparando todo tipo de descalificaciones sobre Olona:

“¿De quién estás hablando? ¡Ultraderechista! Cómo hablas con tanta ligereza, a mi lo que me sorprende es que esta ultraderechista tenga algún tipo de altavoz ¡No sé esta señora de dónde ha salido! De un partido abiertamente franquista… No entiendo muy bien a quién se está refiriendo porque yo no califico sus argumentarios”.

La presión entre las dos tertulianas se fue incrementando hasta el punto que, la abogada del Estado confesó que “hasta ayer” no había escuchado nunca el nombre de Sarah Pérez Santaolalla, pero había aprovechado para hacer una búsqueda en fuentes abiertas y le había sorprendido que las “únicas noticias” que había encontrado sobre ella “estaban relacionadas con cuestiones afectivas sobre una supuesta relación con Risto Mejide”, “con un conocido comunicador”.

Después de ello, la tertuliana del programa de Nacho Abad se lanzó de nuevo sobre la exdiputada de Vox amenazando con marcharse y calificaba a Olona como “basura fascista”.

De nuevo, la abogada del Estado volvió a preguntar Santaolalla por su formación, no recibiendo respuesta.

“Podré gustar más o menos, yo estoy sentada aquí por mis méritos, lo más antifeminista es que alguien pueda poner en cuestión que estés sentada por tus relaciones afectivas o méritos fuera del ámbito profesional”, volvía a recordar Olona.

Por su parte, la colaboradora de Cuatro volvió a la carga contra la expolítica: “¡Me repugna tanto esta señora!”.