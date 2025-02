Macarena Olona incendia el plató de Cuatro al insinuar que la tertuliana Sarah Santaolalla está ahí ‘por lo que está’

El cara a cara se las prometía y no defraudó.

Macarena Olona, exdiputada de Vox y abogada del Estado, se estrenó este martes 11 de febrero de 2025 como colaboradora de ‘En boca de todos’ (Cuatro). Desde el primer momento, la tensión entre la expolítica y Sarah Santaolalla, colaboradora habitual del programa, fue palpable hasta el punto de acabar desencadenando en una bronca monumental.

El primer tema que provocó este encontronazo fue por la acusación de Santaolalla sobre un Magistrado del Tribunal Supremo de haber cometido un delito. Entonces, la expolítica recriminó que, tertulianos sin la suficiente formación académica, se dedicasen a lanzar graves acusaciones.

“A mí me parece sorprendente que se pueda estar acusando en esta mesa a un magistrado del Tribunal Supremo de estar cometiendo un delito, con esa ligereza, sin ningún tipo de fundamentos, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de rigor. Que tengamos por los medios de comunicación concubinas mediáticas y mamporreros de determinados partidos políticos, explica en gran parte el daño que está sufriendo en la actualidad nuestra democracia. Los espectadores que nos están viendo escuchan a una persona que no tiene acreditada la más mínima formación, acusar a un alto magistrado del Tribunal Supremo de estar cometiendo un delito”.

En ese momento, Santaolalla se dio por aludida revolviéndose de su asiento y disparando todo tipo de descalificaciones sobre Olona:

“¿De quién estás hablando? ¡Ultraderechista! Cómo hablas con tanta ligereza, a mi lo que me sorprende es que esta ultraderechista tenga algún tipo de altavoz ¡No sé esta señora de dónde ha salido! De un partido abiertamente franquista… No entiendo muy bien a quién se está refiriendo porque yo no califico sus argumentarios”.