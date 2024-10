Brutal meneo de Macarena Olona a Pablo Iglesias: «¡Ten los huevos de mirarme a la cara!»

Espectáculo del bueno en el programa ‘59 segundos‘, en La 1 de TVE.

El espacio reunió a seis expolíticos para debatir sobre si había o no crispación en la vida política española.

El plato fuerte, donde realmente saltaron chispas, fue entre Macarena Olona, exdiputada de VOX y Pablo Iglesias, quien fuera fundador de Podemos.

La que también fue candidata del partido de Santiago Abascal a las elecciones andaluzas de 2022 no se cortó un pelo cada vez que tuvo que encarar al ‘marqués de Galapagar‘:

Señor Iglesias, que me mire a la cara. Si me va a llamar basura ultraderechista, tenga al menos los huevos de mirarme a la cara. Cuando yo le dije al señor vicepresidente que hacía prácticas matonistas, era con el corsé que me correspondía como diputada nacional y con el decoro necesario que tenía que mantener por representar a todos los españoles. Hoy, desde luego, no tendría ese corsé y es una oportunidad para mí estar aquí y poder decirle que es un pirómano de la democracia.