¡Para esto quiere Sánchez controlar TVE! Fortes invita al exjuez Garzón para defender al imputado fiscal general del Estado

No es de extrañar que Pedro Sánchez pretenda controlar (si es que aún no lo hace por completo) RTVE.

El inquilino de La Moncloa necesita su órgano de propaganda para defender a los suyos y por eso, con la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz aún demasiado caliente, volvieron a pedirle a Xabier Fortes (‘La Noche en 24‘) que siguiese blanqueando el asunto.

Y para eso se contó en el plató del Canal 24 Horas al exjuez Baltasar Garzón, otro que no está para dar lecciones:

No lo comparto. La dimisión es para los cargos políticos, y este no es un cargo político. La renuncia es un acto personalísimo, cada cual toma las decisiones que considera en función. Pero yo creo que sería un gravísimo error. Es decir, yo creo que no puede, no puede ni debe renunciar, porque eso sería dar pábulo a que algo se ha hecho mal, y yo creo que no se ha hecho mal, y lo que se tiene que hacer es una instrucción rápida, segura, y que cuanto antes quede clarificado si es posible.