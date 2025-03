Ester Muñoz deja con un careto a Montero: “Es usted una vaga, una incompetente o el Gobierno Sánchez está muerto, elija”

La diputada Ester Muñoz ha cargado duramente contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero por la falta de Presupuestos Generales del Estado y por el papel de la Agencia Tributaria en los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez.

El encontronazo ha sucedido en el Congreso de los Diputados cuando la popular ha echado en cara que los socialistas no presenten las cuentas, algo que contraviene el mandato constitucional aduciendo que .

“De verdad me parece increíble tener que recordarle la Constitución que apela a los Presupuestos Generales del Estado no de las comunidades autónomas. Señora vicepresidenta, no se conoce la Constitución”.

Además, ha recordado que en las comunidades autónomas del Partido Popular tienen Presupuestos aprobados, y ha afeado a Montero porque solo ha logrado sacar adelante tres proyectos sobre el gasto público en los siete años que lleva en el Ejecutivo.

Pero Muñoz también recriminó a la socialista por los “privilegios penales y fiscales” que tienen determinados apellidos desde que está el Gobierno del PSOE , en clara alusión a los casos del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, del que ha incidido que la Agencia Tributaria no ha hecho nada “hasta que una jueza tomó cartas en el asunto”.

Otro asunto peliagudo con el que dejó a la ministra con cara de haber chupado un limón fue al recordarle el caso Koldo, en especial porque el comisionista Víctor de Aldama logró que le aplazaran sus deudas con Hacienda a través del jefe de Gabinete de Montero, que lo confirmó ante el juez, dejándola en entredicho por su defensa férrea que había hecho sobre su hombre de confianza.

La réplica de la ministra se defendió diciendo que en la intervención, la popular la había insultado, lo que implicaba que se “había quedado sin argumentos”. También le recriminó el ‘papel’ que estaba cumpliendo en las filas populares por “hablar solo de la corrupción, de basura, de ruido y de mentiras”. Además, atacó al diputado Juan Bravo, inspector de Hacienda de profesión, catalogándolo de “poco profesional” por permitir que se señalara las irregularidades de la Agencia.

“Yo no la he insultado ni mucho menos a los funcionarios de la Agencia Tributaria. Es más, no me ha hecho falta inventarme ningún bulo sobre usted como hizo usted la última vez que habló conmigo; que tuvo que inventarse que yo estaba en una trama de corrupción cuando estaba estudiando en la universidad. En España en función de los apellidos o si tienes votos para investir al señor Sánchez, tienes privilegios penales o fiscales, eso no es un Estado de Derecho ni una democracia. No pongas caras, que me entiende perfectamente”.