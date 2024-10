Ayuso le borra la sonrisa a Bergerot al echarle en cara ‘la montaña’ de corrupción sanchista: “Es tan grande que no la podrán tapar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a dejar sin argumentos a la portavoz de MásMadrid, Manuela Bergerot, en el Pleno de la Asamblea de este jueves 24 de octubre.

Como todas las semanas, Bergerot volvió a atacar personalmente a la popular por su relación con el empresario Armando González Amador, investigado por presunto fraude fiscal, acusándola de vivir en un piso comprado con dinero sucio, entre otras cosas más.

Pese al nuevo ataque personal, Ayuso mantuvo la compostura y pasó a denunciar la operación de ataque y derribo contra ella y su círculo íntimo, ya que no tienen argumentos políticos. “Es complejo describir todo lo que está pasando, pero confío en la Justicia y el tiempo pone todo en su sitio”.

Ha señalado que este tipo de operaciones es “muy estalinista” e impropio de una democracia. “Por eso, el fiscal general del Estado, entre otros, van a ir p’alante”.

En este sentido, criticó que están “tan vacíos de argumentos” que tienen que escarbar muy profundo para encontrar algo y retorcerlo como la información publicada en las terminales sanchistas en la que habría reservado la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.

“Yo puedo estar muy tranquila, a mí nadie me paga un duro. Cualquier ciudadano que se haya cruzado conmigo en un avión, en un restaurante, en cualquier sitio, lo saben porque yo soy un ciudadano más cuando salgo.Lo preocupante es que todo lo que me están contando no procede de una causa penal o de una multa de Hacienda, sino del troceo de un expediente de manera previa que de manera fraudulenta, se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político. ¡Fíjense qué bonito ejemplo están dando!”.