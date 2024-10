Ayuso, contundente ante la deriva del sanchismo: «Estamos en un estado policial»

No se mordió la lengua.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó con contundencia que España es ya un Estado policial con derechos civiles restringidos y donde las autoridades pueden vigilar a la población con poca o ninguna supervisión judicial.

Fue durante su intervención en la VII edición de los Premios Influyentes 2024, organizados por el diario ‘El Confidencial‘ y Herbert Smith Freehills en el Auditorio Nouvel del Museo Reina Sofía.

La dirigente de la Puerta del Sol dejó bien claro cuál era su diagnóstico:

Criticó el manoseo de todas las instituciones por parte del Gobierno Sánchez:

Denunció la progresiva restricción de derechos que hasta hace nada era una cuestión impensable:

En un estado policial los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. La Policía actúa con amplios poderes, cuerpo en el que confío y siempre he creído, y a menudo lo hace fuera de los límites del Estado de Derecho, y se practica y se utilizan prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social. Recordemos que el Constitucional y que muchos órganos judiciales ya han sido colonizados por el Gobierno.

Recordemos el poder del ministro de Justicia sobre la policía, recordemos el abuso de las instituciones. Y las características comunes de un estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el gobierno, ausencia de derechos civiles, restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa, intervención judicial limitada, el sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del gobierno. Y esto perjudica a la empresa, a la inversión, a nuestra imagen en el mundo. Y esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo y que no lo haga. Pero muchos ya hemos avisado.