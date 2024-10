¡Sánchez y Begoña son ya dos pichones cazados por los jueces!

Las mentiras tienen las patas muy cortas y Pedro Sánchez y Begoña Gómez, ‘los pichones’, cada vez más.

El juez Peinado les tiene acorralados, los informes de la UCO empiezan a ser lapidarios contra ellos, todo huele a corruptelas y la legislatura empieza a agonizar como sus mandatarios.

No les podemos negar que lo estamos disfrutando, aunque el asunto huele tanto a podrido ya que también desearíamos una aceleración del proceso y poder recuperar un país libre, estable, igual para sus ciudadanos, que no dependa de cuatro independentistas y que mantenga fuertes e independientes los distintos poderes y las diferentes instituciones que garantizan la democracia. Que, no se descuiden, al paso que vamos sigue y mucho en peligro.

Hacemos ‘La Retaguardia’ de este jueves de la mano de Vicente Gil (OkDiario) y Gisela Turazzini (CEO de Blackbird Bank).