Un viejo vídeo del PSOE descarrila la última promesa de Óscar Puente con Extremadura

Es la eterna promesa.

El AVE a Extremadura es el viejo anhelo que nunca acaba por arribar a la estación de destino.

Pero el PSOE, inasequible al desaliento y al peso de la hemeroteca, recicla cada equis años el anuncio de que la Alta Velocidad llegará a esa región española.

El último en comprometerse a que Badajoz dispondrá de unos trenes rápidos como los que disfrutan otras comunidades autónomas ha sido Óscar Puente en un pleno en el Senado.

El ministro de Transportes dio una fecha y garantizó que en 2030 la capital pacense vivirá la llegada del AVE:

Y mire, me pide usted un compromiso, y mire que no me gusta el comprometer fechas, pero le voy a decir una cosa, el Gobierno se compromete a que en el año 2030 todo el trazado comprendido entre Madrid y Badajoz podrá recorrerse en un tren de alta velocidad. Extremadura tendrá alta velocidad antes del año 2030, y eso es lo que compromete el Gobierno de Pedro Sánchez.