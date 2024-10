Ayuso manda a paseo al ‘recadero’ de Sánchez por dar la murga con el respeto institucional: «Yo no voy a Moncloa a blanquearles»

Isabel Díaz Ayuso recalcó lo que ya era obvio.

Juan Lobato, líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, aprovechó su pregunta parlamentaria para meter de rondón un reguero de críticas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por rechazar reunirse el 25 de octubre de 2024 con Pedro Sánchez:

Le digo otra cosa. Yo le acuso a usted, señora Ayuso, de no querer reunirse con el presidente del Gobierno porque no se atreve. No se atreve. Es una irresponsabilidad que la va a acompañar siempre. ¿Usted no tiene nada que defender en Moncloa? ¿Usted no tiene nada que decir de la vivienda, nada que decir de las cercanías, de la financiación autonómica, nada? Nada. Usted saca capote largo, pero cuando sale el toro se va corriendo a esconderse, señora Ayuso. Mire, muy valiente usted para algunas cosas, pero no se atreve a ir a ver al presidente del Gobierno.