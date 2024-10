Ayuso deja temblando a Lobato con un augurio demoledor sobre Sánchez: “También va a ir p’alante”

Espectacular intervención de Isabel Díaz Ayuso.

Juan Lobato (PSOE) se llevó este 17 de octubre de 2024 un recital de palos que iban dirigidos a Pedro Sánchez.

El portavoz socialista fue con el mantra de que la presidenta de la Comunidad de Madrid destruye la sanidad y la educación y le reclamó medidas serias en vez de estar con el mantra de siempre.

La dirigente de la Puerta del Sol le dio para el pelo:

Y comenzó a recordar todos los casos de corrupción que acucian al sanchismo:

¿Sabe lo que de verdad destruye las oportunidades de todos los jóvenes? Destruir sus instituciones. Léase la prensa internacional. Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Eso es lo que espanta la inversión. Las empresas, la prosperidad. Eso es lo que están ustedes haciendo. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Congreso de los Diputados a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero . Vamos a hablar de la B. De Berni , de Barrabés y de Begoña , imputada. La mujer del presidente del Gobierno, imputada. Y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante.

Y ya, el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí, porque no tiene ni pundonor ni ningún tipo de prestigio. El primer fiscal general de la historia de España, imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites.