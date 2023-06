El órdago de Olona a Marlaska: Registrar su partido a las generales o ‘incendiar’ el Ministerio del Interior

Macarena Olona está jugando su futuro político al todo o nada.

El pasado 6 de junio, el Ministerio del Interior rechazó la inscripción de Caminando Juntos, debido a que la documentación presentada tenía “defectos formales”. En este sentido, el proyecto de la ex de VOX no podría participar en las próximas elecciones generales del 23 de julio.

A pesar del revés, Olona reaccionó de inmediato a la noticia a través de su cuenta de Twitter pidiendo “tranquilidad” y anunciando su ‘contraofensiva’: “Tranquilidad. Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B… y Z”.

Un optimismo que se desinfló con el paso de las horas. Ahora, Olona se ve obligada a lanzar un órdago sobre Grande-Marlaska y el Ministerio del Interior: “Hoy es el último día para registrar un partido político. Interior nos rechaza por un “defecto” que es idéntico a los Estatutos de otro partido registrado”, denunció en su cuenta oficial de Twitter.

Y añadió su amenaza: “No tenemos cita previa. Y es obligatoria. Nos vemos a las 13.30 horas en el Ministerio del Interior. Salimos con partido o con grilletes”.

Para dejar claro que no se trata de una simple campaña política, sino que estaría dispuesta a ‘incendiar’ al Ministerio del Interior si no les aceptan su inscripción, Olona añadió: “Y Marlaska debería saber que no es un farol”.

El proyecto de Olona

Caminando Juntos, el partido que preside Olona, iba a presentar candidaturas a las elecciones generales del 23 de julio en al menos diez provincias, para lo que tendría que haber conseguido un total de 21.700 firmas que la avalasen entre votantes de esos territorios.

La ex de VOX había avanzado que la lista por Sevilla la encabezaría Diego Romero, fundador de VOX en la provincia; por Cádiz sería Héctor Párraga, expresidente del comité de garantías de Más Madrid, y por Málaga José Luis Cortés, exdirector del equipo jurídico de VOX en la provincia, mientras que la lista de Granada la cerraría Ramón Quesada, fundador de VOX.

Respecto a las expectativas que tenía ante las próximas elecciones, Olona reconoció que veía complicado que su partido consiga representación parlamentaria porque necesitan “el 12% de los votos en Granada o el 5% en Madrid”, y ha agregado que si no se lograba se retirará de la vida política.

¿Aliada de Sánchez?

Durante los últimos meses, Olona viene descolocando a sus seguidores. Aunque un gran número de votantes de VOX le apoyaban incluso después de su salida del partido liderado por Santiago Abascal, sus muestras de apoyo a figuras de la izquierda y extrema izquierda [como Irene Montero o Yolanda Díaz] hicieron que perdiera popularidad entre sus seguidores más tradicionales.

Sin embargo, la abogada del Estado considera que hay un nicho de electores, una veta política que explotar entre los desencantados con su antigua formación y el resto de partidos políticos. Un proyecto «transversal» con el que poder consumar su vuelta al Congreso de los Diputados.

«Caminando con el pie izquierdo y con el derecho», es el lema iniciático de su nueva andadura política. Un gesto que evidencia que busca un centro político, por lo que lleva a la gran pregunta: ¿Será una aliada de Alberto Núñez Feijóo para llegar a Moncloa o, por el contrario, su despecho con VOX le llevará a apoyar una nueva legislatura de Pedro Sánchez?

En varias oportunidades Olona tuvo guiños a favor de Yolanda Díaz a través de las redes sociales.

No en vano, el proyecto político de ambas tienen características en común, ya que ambas buscan captar el voto de quienes están desilusionado con otros partidos. Mientras la vicepresidenta segunda tiene en la mira a quienes ya no se ven representados en el PSOE y Unidas Podemos, Olona podría intentar conquistar el espacio de Ciudadanos a través de los votantes perdidos por el PP y VOX.

Es importante recordar que si bien Olona llegó a apodar a Yolanda como “lady paro” y afirmaba que “había que ser muy fea” para amenazar a millones de españoles, su postura fue cambiando con el paso de los meses.

Por ejemplo, en abril compartió un montaje de @musilitiks, donde se le veía besando a la ahora líder de Sumar. Una cercanía que también mostró en su entrevista con Jordi Évole, donde mostró señales de entendimiento.

Desde laSexta afirmó que “los políticos van a las sesiones de control a intentar derrotar al adversario político, me quedé impactada cuando la escuché. Hay mucho de esto en política de derrotar al que tienes enfrente, me parece tremendo”. Por su parte, Olona en su entrevista confesó que “al ministro Bolaños le veía cuando estaba golpeando donde le podía escocer más. A Marlaska también, pero a Yolanda Díaz no”.

También defendió a la líder de Sumar cuando salió haciéndose la pedicura junto a unos zapatos de 800 euros.