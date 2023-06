Marlaska ‘corta’ las alas a Olona; Podemos y Sumar se tiran de los pelos y Sánchez tira de ‘Telegenia’

Frenética actualidad política en España.

Mientras Pedro Sánchez ruega seis ‘cara a cara’ a Alberto Núñez Feijóo y el líder de los ‘populares’ adelanta que derogará el Sanchismo en cuanto pise Moncloa, el Ministerio del Interior desveló que Maracena Olona está fuera de las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Interior rechazó la inscripción de Caminando Juntos, debido a que la documentación presentada tenía “defectos formales”. La cartera en manos de Fernando Grande-Marlaska evita así la presencia de un partido que podría no apoyar una reelección de Pedro Sánchez.

A pesar del revés, Olona reaccionó de inmediato a la noticia a través de su cuenta de Twitter pidiendo “tranquilidad” y anunciando su ‘contraofensiva’: “Tranquilidad. Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B… y Z”.

Tranquilidad. Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B… y Z 😉 https://t.co/oHcCVwA7jX — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 6, 2023

La situación de la extrema izquierda no es menos tensa.

Podemos y Sumar vienen tirándose de los pelos en la búsqueda desesperada de llegar a un acuerdo para ir juntos a las generales.

Fue el propio Pablo Iglesias quien desveló la guerra interna entre el proyecto de Yolanda Díaz y los ‘morados’.

“Uno de los problemas que tiene el espacio político de Unidas Podemos es de tipo territorial. Hay tres territorios, donde hay tres fuerzas políticas que están diciendo abiertamente ‘con Podemos, no’: Madrid (Más Madrid, Comunidad Valenciana (Compromís) y Cataluña (los Comunes). Allí hay tres partidos de ámbito territorial que dicen ‘aquí nosotros solos”, aseguró el exlíder de Podemos.

Y agregó: “No están vetando la presencia de Podemos en puestos de salida. Es que van solos. Tampoco tengo información privilegiada”.

“Basta ver la entrevista de Baldoví en RNE planteando que no se integran en Sumar y proclaman como una fuerza de ámbito territorial. No aceptan ir con Podemos en ningún caso en la Comunidad Valenciana. En Más Madrid, portavoces e intelectuales han escrito hoy columnas de opinión asegurando que no quieren ir con Podemos. En Cataluña es un territorio que se creen que solamente existen ellos. Yo creo que eso no es entender el voto dual de ciudadanos independentistas que simpatizan más con Podem y Podemos que con lo que representan los Comunes”, describió.

“Tienen todo el derecho a decirlo, pero no es realista y en un momento de excepcionalidad debería de haber acuerdos territorios, nadie debería asumir una posición de autosuficiencia. Hay problemas en esos territorios no por la mesa de negociación, si no por lo que dicen los portavoces públicamente”, zanjó Iglesias.

Sobre este y otros asuntos debatirán este 06 de junio de 2023 Xavier Horcajo, Luis Miguel Montero y Alejandro Entrambasaguas en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), el programa dirigido por Alfonso Rojo y presentado por Rebeca Crespo.