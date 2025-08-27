Lo que Moncloa nunca te contará

Si el Gobierno lo permite

Economía

El Gobierno presume de crecimiento, pero la realidad es otra.

Según Eurostat, en el primer semestre de 2025 el PIB nominal creció un 2,7% y el PIB real un 1,3%.

Incluso el PIB per cápita avanzó un tímido 0,4%.(Ya hemos ido mostrando que el PIB Real está «tezanizado» y que no crece un 1,3 % sino un 0.3%)

Pero el dato clave es el que afecta directamente a tu bolsillo:

👉 El Consumo Individual Efectivo, es decir, lo que realmente disfrutan los hogares en bienes y servicios, cayó un -1,4%.

En otras palabras: España produce más, pero las familias consumen menos. Un espejismo estadístico que maquilla los titulares de crecimiento, mientras la ciudadanía pierde poder adquisitivo.

