Lo que Moncloa nunca te contará

El Gobierno presume de crecimiento, pero la realidad es otra.

Según Eurostat, en el primer semestre de 2025 el PIB nominal creció un 2,7% y el PIB real un 1,3%.

Incluso el PIB per cápita avanzó un tímido 0,4%.(Ya hemos ido mostrando que el PIB Real está «tezanizado» y que no crece un 1,3 % sino un 0.3%)

Pero el dato clave es el que afecta directamente a tu bolsillo:

👉 El Consumo Individual Efectivo, es decir, lo que realmente disfrutan los hogares en bienes y servicios, cayó un -1,4%.

En otras palabras: España produce más, pero las familias consumen menos. Un espejismo estadístico que maquilla los titulares de crecimiento, mientras la ciudadanía pierde poder adquisitivo.